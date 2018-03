Förslag om stopp för gäddfiske väntas i höst

Förslagen har tagits fram av länsstyrelserna längs Östersjökusten mellan Östergötland och Gävleborg som samarbetar om ett åtgärdspaket med förnyade fiskeregler.

– Huvudspåret är att man har en period under våren då man över huvud taget inte får fiska gädda och då gäller det hela skärgårdsområdet. Det andra huvudspåret är att man går in och fredar vissa vikar för fiske och lägger ett totalfiskeförbud på dem under en period då gäddan är som mest känslig, säger Per-Erik Larson, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen i Östergötland till P4 Stockholm.

Man funderar även på att ta fram ett liknade åtgärdspaket för att skydda gösen.

I höst ska länsstyrelsegruppens projektet Refisk lämna ett färdigt förslag till Havs- och vattenmyndigheten. Om förslagen går igenom kan de nya reglerna börja gälla redan nästa vår.

Herrängs fiskevårdsförening är en av flera fiskeföreningar som ställer sig positiva till planerna på fredade vattenområden i norra Roslagen under vissa perioder.