Flest inbrott i landet sker i norrortskommun – så hamnar Norrtälje på listan

Statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och statistiska centralbyrån (SCB) visar antal inbrott under 2016.

I Danderyds kommun anmäldes överlägset flest bostadsinbrott förra året – nämligen 17 stycken per 1000 hushåll. På andraplats kommer Åstorp med 10,2 inbrott. Genomsnittet för hela landet var 4 inbrott per 1000. Norrtälje hamnar strax under rikssnittet på 3,5 anmälda inbrott per 1000 hushåll. Norrtälje kommun hamnar på plats 117 av Sveriges 290 kommuner.

Hur påverkar inbrott i ett bostadsområde försäkringspremien för andra som bor i närheten?

– Inbrott utgör inte en särskilt stor del av premien för en hemförsäkring, framför allt inte i jämförelse med vattenskador och flera andra missöden som kan hända i hemmet. Men däremot påverkas självklart känslan av trygghet hos både den som utsatts och hos grannarna, säger Lars Silfverswärd, i ett pressmeddelande.

Tips: Så minskar du risken för inbrott

– Ha godkända lås på ytterdörrarna och lås fönster, balkong- och altandörrar om du bor i hus eller på markplan.

–Märk dina värdesaker med DNA och sätt upp de medföljande dekalerna på utsidan av bostaden, de har en avskräckande effekt.

– Fotografera dina värdesaker med mobilen och skriv upp dem på en inventarielista.

– Låt inte värdesaker ligga framme så att de syns genom fönster och altandörrar. Förvara gärna dyrbara smycken, pass och andra värdesaker i kassaskåp, säkerhetsskåp eller bankfack.

–Låt bostaden se bebodd ut även om du är bortrest. Använd timer till belysning och be någon ta hand om posten, skotta snö på vintern och klippa gräset på sommaren, lägga sina sopor i din soptunna, och så vidare.

–Starta grannsamverkan i ditt område.

Källa: IF