Flerbilskrock på E18 – väg avstängd i båda riktningar långt in på kvällen

Olyckan inträffade strax efter klockan 15 på tisdagen i närheten av Brottby trafikplats. Två lastbilar och en personbil var inblandad.

Vägen var avstängd i båda riktningar och trafiken leddes om via Rosenkälla, gamla Brottby väg 975 och 278. Omdirgeringen pågick fortfarande vid 20-tiden. Då var det köer eller mycket tät trafik i norrgående riktning mot Norrtälje ända nerifrån Hägernäs och ännu hade man ingen prognos över hur länge den skulle pågå.

– Det har varit väldigt halt på vägen just vid Brottby trafikplats, vi har fått in flera larm om bilar som har sladdat där under dagen, säger Emelie Östling.

Bland annat har en lastbil kört ner i diket och fastnat. Och strax efter Brottby ställde även en stillastående buss till problem med framkomligheten. Båda fordonen kräver bärgning.

– Så man kan säga att det är allmänt bökigt, säger en trafikant som hört av sig till Norrtelje Tidning.

Busstrafiken påverkades också. Hållplats Brottby trafikplats för linje 676 och 639 i riktning mot Stockholm flyttades bland annat till alternativ hållplats på andra sidan motorvägen.

Det blev inga personskador i olyckan, enligt Fredrik Andersson, på polisens länskommunikationscentral, LKC. Det blev dock ett omfattande bärgningsarbete av de inblandade fordonen.

– En lastbil står fortfarande över ena körbanan, och vägen är avstängd från och till, säger Fredrik Andersson.

Han hade ännu inte någon prognos för när vägen skulle öppnas helt igen.

