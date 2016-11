Flerbilskrock på E18 – väg avstängd i båda riktningar

Olyckan inträffade strax efter klockan 15 på tisdagen, i närheten av Brottby trafikplats. Räddningstjänsten är på plats.

Vägen är avstängd i båda riktningar och trafiken leds om via Rosenkälla, gamla Brottby väg 975 och 278.

Flera tunga fordon är inblandade.

– Två lastbilar har krockat, eventuellt är även en personbil inblandad i olyckan. Det är helstopp på E18, säger Emelie Östling, vid Norrtäljepolisen.

– Det är väldigt halt på vägen just vid Brottby trafikplats, vi har fått in flera larm om bilar som har sladdat där under dagen, säger Emelie Östling.

Busstrafiken påverkas. Hållplats Brottby trafikplats för linje 676 och 639 i riktning mot Stockholm är flyttad till alternativ hållplats på andra sidan motorvägen. Det beräknas gälla fram till ca 17:30, meddelar SL.

Ännu finns inga uppgifter om personskador.

– Jag har inte fått in några sådana uppgifter. Det pågår ett bärgningsarbete av de inblandade fordonen. En lastbil står fortfarande över ena körbanan, och vägen är avstängd från och till, säger Fredrik Andersson, på polisens länskommunikation, vid 16:30-tiden.

Det saknas ännu prognos för när vägen kan öppnas helt igen.

