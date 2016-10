Fler Norrtäljebor väljer bränslesnåla bilar

Förra året blev minskade bensin- och dieselbilarna i Norrtälje kommun bränsleförbrukningen med 2,6 procent, enligt en sammanställning som drivmedelsbolaget Neste har gjort. Enligt företagets beräkningar gjorde det att bilägarna i kommunen sparade in 456 000 liter bensin och diesel till ett värde av cirka sex miljoner kronor.

Det placerar Norrtälje kommun på plats 119 bland landets 290 kommuner i en klimatrankning när det gäller att välja allt bränslesnålare bilar. Rankningen är gjord av Neste och baseras på statistik från SCB och Trafikanalys. Bilar som drivs av etanol, gas eller el ingår inte i företagets sammanställning.

– Det är glädjande att bilarna i Norrtälje blir allt snålare. Tillsammans med en ökad användning av förnybara drivmedel gör det att utsläppen från vägtrafiken minskar, men det är viktigt att vinsterna inte äts upp av ökad bilkörning, säger Fredrik Törnqvist, marknadschef för Neste i Skandinavien i ett pressmeddelande.

Till stor del handlar de minskade utsläppen om att många skrotar sina gamla bilar och erstätter dem med nyare, mer bränslesnåla fordon. En annan orsak är att andelen dieselbilar, som är snålare än bensinbilar, ökar.

I snitt förbrukade bensin- och dieselbilarna i Norrtälje 0,74 liter drivmedel per mil under 2015. De snålaste bilarna finns i Solna, där snittet är 0,61 liter per mil medan de törstigaste finns i Åsele, med 0,82 liter per mil, enligt pressmeddelandet.

