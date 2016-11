Färre konsulter och snålare representation när kommunen sparar

– Det har varit viss omorganisering på kommunstyrelsekontoret och under året har även flera nya medarbetare rekryterats. Det har i viss mån ökat kostnader för konsulter. Vi har redan nu börjat se över vilka konsultkostnader vi har och kommer vara mer restriktiva till att ta in konsulter under nästa år. Med full personalstyrka, med rätt kompetenser, på kommunstyrelsekontoret räknar vi med att vi kommer behöva färre konsulttimmar. Dessutom ska vi bli ännu bättre på att se vilka uppgifter vi kan göra lika bra internt i vår egen organisation, skriver Norrtälje kommuns kommunikationschef Lars Lindberger i ett mejl till NT.

Nästan en miljon kronor ska också sparas in på lönekostnader och representation. Kommunen har nyligen presenterat ett lönepolitiskt program, liksom en policy för representation.

I likhet med de andra nämnderna finns det ännu få offentliga beslut på exakt var och hur pengarna ska sparas. Ett exempel från representionsområdet är dock slopandet av den årliga julfesten för anställda i kommunhuset. I år uppmanas istället enhetscheferna inom all kommunal verksamhet att ordna egna årsavslutningar för sin personal.

Förra årets julfest på restaurangen Culinar kostade kommunen drygt 140 000 kronor.