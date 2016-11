Fågelinfluensan har nått Sverige – svar på 5 vanliga frågor från hönsägare

Fågelinfluensan har konstaterats på två platser i Skåne. Det har fått Jordbruksverket att vidta åtgärder genom att publicera rekommendationer till ägare av tamfåglar. Rekommendationerna gäller hela Sverige.

– Fågelinfluensa av typen H5N8 har aldrig smittat till människa trots att den under flera år funnits bland vildfågel och orsakat utbrott bland tamfågelbesättningar i andra länder. Därför bedömer vi att risken att människa ska smittas i Sverige är i det närmaste obefintlig. Men det finns alltid goda skäl att vara försiktig vid eventuell kontakt med döda fåglar och djur som man hittar i naturen eftersom de även kan bära på andra smittor, säger Anders Wallensten vid Folkhälsomyndigheten i Jordbruksverkets pressmeddelande.

Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon risk att smittas av att äta ägg eller kyckling.

Rekommendationerna ser ut så här: Tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen. Alla som går in i hönshus ska ha rena kläder och rena skor samt tvättade händer för att inte föra med sig eventuellt förekommande smitta in i hönshuset. Använd helst separata skor inne i hönshuset. Se till att vilda fåglar inte har tillträde in till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation. Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä.

Fågelinfluensa drabbar ofta sjöfåglar. Om du stöter på flera döda fåglar, kontakta Sveriges Veterinäranstalt, SVA, 018-67 40 00 eller [email protected]

Om du misstänker att dina tamfåglar drabbats, kontakta din veterinär.

I rekommendationerna står det så här: "För hobbydjur får man anpassa rutinerna efter de förutsättningar man har, men principen är att minimera risk för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck."

Vi ställde några följdfrågor till Karin Åhl, smittskyddshandläggare, Jordbruksverket,

Jag har en liten hobbybesättning. Måste mina höns vara instängda i hönshuset, eller får de gå ut i hönsgården?

– Ja, du får ha dem ute i hönsgård, om staketet skiljer dem från vilda fåglar och du serverar foder och vatten under tak. Är du riktigt rädd om dina fåglar så ska du förstås stänga in dem i hönshuset. Och som alltid är det jätteviktigt att ha bra hygien, tvätta dig före och efter du är hos hönsen, ta inte in främmande folk till hönsen. Byt gärna skor när du går in i hönshuset och har varit ute.

Vad är definitionen för hobbyhöns?

– Det är att du inte säljer något från dem, att det enbart äts och används inom egna hushållet. Du behöver inte ha ett registrerat företag, säljer du ägg är du inte längre hobbyhönsägare, säger Karin Åhl.

Hur lätt smittar det, räcker det att man kliver i en fågelbajs från en smittad individ och går vidare med skorna?

– Ja, det räcker. Gå inte in i hönshuset med de skor som du haft ute på andra ställen. Tvätta kläderna och gör rent skorna. Låt dem sedan stå minst 48 timmar innan du eventuellt har dem i ditt hönshus igen.

Smittar det via småfåglar också?

– Det kan det göra, men de vanligaste fåglarna som sprider smittan är simfåglar. Man bör försöka säkra så mycket som man kan mot att vilda fåglar tar sig in till tamfåglarna.

Om jag har så stora maskor i min hönsgård att talgoxar och småfåglar tar sig in, får de vara ute i hönsgården då?

– Om jag hade haft fåglar så hade jag försökt sätta tätare nät. Men för fågelinfluensan är inte de de farligaste. Jordbruksverket säger inget om att andra fåglar inte ska kunna ta sig in.