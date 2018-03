En stor nöjeshelg står för dörren – Här är några ställen där du kan roa dig under påsken

Några som inte gett sig in i konkurrensen om långfredagsfirarna är Mobergs nattklubb som i stället satsar stort på skärtorsdagen och påskafton.

– Vi valde att göra den här lösningen med att ligga lågt på fredagen då vi vet att det är ett stort utbud på långfredagen, säger Jonathan Lindgren, evenemangsansvarig.

På torsdag uppträder rapparen Daniel DaCosta och DJ Jamalde som vanligtvis turnerar med Samir & Victor. På lördag blir det nattklubbskväll med hus-DJ.

– Det finns alla förutsättningar för två trevliga kvällar med mycket folk, säger Jonathan Lindgren.

Kapellet håller dock öppet på Långfredagen och där väntar underhållning från tre DJ:s.

– Vi körde en kväll i januari och det var väldigt lyckat så det ska bli kul att göra om det, säger Stefan Källström som tillsammans med Björn Althoff och Joakim Grees kommer stå för den musikaliska underhållningen.

– Vi kör i gång vid åtta och då blir det lite lugnare musik, sedan kommer det nog att bli mer partystämning och dansgolv senare på kvällen, säger Stefan Källström som lovar ett brett utbud av musik och människor.

På teatern i Norrtälje blir det långhelg då de har öppet torsdag, fredag och lördag. På torsdag spelar ANW, fredag Get Frälst och Ludwig Emretzon på lördag.

Club 12 på Hotell Roslagen väljer att gå all in på långfredagen med nattklubb fram till 03. Under kvällen kommer också den lokala duon Soldåd, som består av Niklas Åkerlund och Caspar Camitz, uppträda.

– Det har blivit en tradition att arrangera något på Långfredagen och det är en av våra största dagar och en av de trevligaste att jobba, säger Simon McMullen som tror att gästerna kan vänta sig att återse en del gamla bekanta.

– Tillsammans med juldagen är det här en av de stora hemvändarkvällarna och stämningen brukar ofta vara lite mer familjär, säger han.