En skärgårdskändis fyller 250 år – Arholma båk firas med jubileumsbok

Sjömärke. Lotsstation. Militärt bevakningstorn. Och konstgalleri.

Arholma båk, som uppfördes 1768, har haft en rad olika funktioner genom åren. Lagom till 250-årsfirandet kommer "Boken om båken", som berättar det välkända sjömärkets historia.

– Vi processade olika saker kring att båken fyller 250 år och fastnade för en jubileumsbok, säger Pia Åstbom.

Hon och Christer Forssander började arbeta med boken för fem år sedan och har ägnat mycket tid åt research.

– Vi har suttit mycket på krigsarkivet och även läst en hel del annat källmaterial, med gamla brev från 1600- och 1700-tal, berättar Pia Åstbom.

Byggdes 1768

Ritningen till Arholma båk gjordes av överintendenten greve Cronstedt. Då hade Amiralitetskollegiet beslutat att tre sjömärken skulle byggas i norra inloppet till Stockholms skärgård: Arholma båk, ett kummel på Högskäret samt ett kummel på Simpnäsklubb.

Uppdraget går till Pehr Ridderstad på Sidöö, Rådmansö och bygget av Arholma båk kommer igång 1768.

Sedan dess har den varit ett välkänt blickfång på ön och kommit till användning på olika sätt. Under kriget med Ryssland 1808-09 blev båken en optisk telegrafstation, som skickade meddelanden längs kusten.

Båken får också en viktig funktion som utkik för lotsarna på Arholma och som militärt bevakningstorn och förläggning under andra världskriget.

Stor betydelse

Jubileumsboken berättar om dramatiska händelser kring Arholma, om skonaren "Anna" som gick under 1916 med fyra arholmabor ombord, om stridsledningscentralen som byggdes i berget under båken under andra världskriget och om tysktrafiken som passerade utanför ön 1941.

– Båken har haft stor betydelse för ön på ett sätt som man kanske inte är medveten om. Under arbetet med boken såg jag hur viktig den alltid har varit, säger Pia Åstbom.

Boken är också rikt illustrerad med fotografier från olika epoker, gamla kartor och ritningar.

Förvandlats till galleri

För drygt tjugo år sedan fick Arholma båk en helt ny inriktning, när Pia Åstbom och Christer Forssander startade utställningsverksamhet och öppnade båken för allmänheten.

Sedan dess hyr de båken och har visat konst under somrarna, med verk av konstnärer som Harald Lindberg, Sten Rinaldo, Lars Holm och Anette Gustafsson.

Dessutom visas en mindre utställning om båkens historia.

– För oss är det viktigt att man kan förmedla kultur till besökare och boende, att det inte bara är upplevelser, utan att det även finns kultur och historia, säger Pia Åstbom.

Fakta: Jubileumsbok

Boken om båken - Arholma båk 250 år

Christer Forssander

Pia Åstbom