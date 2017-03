Efter sol kommer regn och snö – men nästa helg kan det bli riktigt varmt

Till att börja med går det att konstatera att den meteorologiska våren nu nått Roslagen och under söndagen bjöds på riktigt fint vårväder med strålande sol.

Redan under söndagskvällen kommer det dock att dra in en del höga moln från sydväst och under natten tätnar det på för att under måndagen bli riktigt mulet. Det kommer även att bildas en del nedbörd som kommer att komma antingen som regn eller som snö.

– Vi har fortfarande kall luft på hög höjd, men jag skulle ändå tro att det mesta kommer i form av regn, säger meteorolog Nizan Cohen på vädertjänsten Foreca.

Temperaturen kommer att ligga kring tre grader under dagen och även resten av veckan ser ut att bli rätt ostadig.

Lagom till helgen kommer dock värmen att vara tillbaka.

– De prognoser vi har nu visar på att en högtrycksrygg kommer in över oss under helgen och jag tror det kan bli någonstans mellan 10 och 15 grader.