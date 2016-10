Efter skandalerna - nu satsar Kommunal 10 miljoner på Marholmen

► Du har väl vår app? Ladda ner gratis till din iPhone eller till din Android

Kommunals förbundsstyrelse har beslutat att skjuta till 10 miljoner i ägartillskott till sitt omskrivna konferensbolag Lyran, enligt tidningen Kommunalarbetaren.

Konferensbolaget har gått med förlust under flera år. Samtidigt har Lyran under de senaste åren investerat i spa, krogar och nytt hotell på Marholmen.

År 2015 avslöjade Aftonbladet att flera fackpampar inom fackförbundet Kommunal slösat med medlemmarnas pengar och badat i lyx under olika representationsmiddagar på Lyrans restaurang Metropol Palais på Sveavägen i Stockholm och på Marholmen. Aftonbladets avslöjade ledde till att Kommunals förbundskassör och Lyrans dåvarande vd fick gå.

I februari beslutade Lyran att stänga Metropol Palais och satsa allt krut på Marholmens konferensanläggning strax utanför Norrtälje istället.

Nu har styrelsen alltså även beslutat att skjuta till 10 miljoner kronor och ger Marholmen fem år på sig att vända förlust till vinst. Beslutet fattades på onsdagen.

– Det kan inte gå med förlust i all evighet, säger Per Holmström, Kommunals första vice ordförande och ledamot i Lyrans styrelse till Kommunalarbetaren.

Enligt Per Holmström måste Marholmen börja leverera bra resultat så snart som möjligt.– Om det inte förbättras ekonomiskt under de här åren utan till exempel ligger kvar på samma nivå efter tre år, trots alla åtgärder som den nya styrelsen och vd:n gjort, då tror jag det blir svårt, säger Per Holmström, säger han till Kommunalarbetaren.

