Det här är Roslagens Lucia 2016

Under tisdagen räknades alla de över 1 000 röster som kommit in till Lions Luciakommitté från Norrtelje Tidnings läsare under de senaste veckorna. När solen gått ner var rösträkningen klar och det var dags för sju spända kandidater att få höra resultatet.

Men det var inte bara kandidaterna som var spända. Nye ordföranden för Luciakommittén Hans Nordh hade också nerverna i o-ordning.

– Ni är inte den första Luciagruppen, utan det är 98 grupper som stått här före er, säger han.

– Tror jag, tillägger han, och får massor av skratt.

För det var ju helt fel. 68:e gången skulle det vara.

– Vi har ett resultat, säger han sedan i bästa grammisstil. Han drar sakta bilden av årets Lucia 2016 ut ur det stora blå kuvertet.

– Oj, säger Izabelle Skogh Taxén förvånat. Och blir sedan mållös.

Hon ser fram emot gemenskapen i gruppen under Luciaveckan, påpekar hon efter att kronan passats in. Och det gör de övriga också.

– Själva upplevelsen att få göra det här tillsammans är fint, säger Lotta Trygg och Mimmi Arenhammar.

16-åriga Izabelle Skogh Taxén heter alltså Roslagens Lucia anno 2016. Izabelle är 16 år och bor i Lohärad norr om Norrtälje stad.

Nu väntar ett fullspäckat schema. Runt 60 framträdanden på 50 olika platser ska klaras av innan Luciaveckan är över. – Lucia ska tillsammans med sina tärnor Nikolina Vitas Wahlner, Elin Andersson, Lotta Trygg, Hanna Camitz, Mimmi Arenhammar och Emma Lundqvist, besöka bland annat äldreboenden, företag och kyrkor. Samt även sprida ljus och stämningsfull sång under några färjeturer över Ålands hav,

I samband med Luciatåget ordnar Lions även en insamling från de företag som tåget besöker. Pengarna går till en Luciafond. Ur den delas det under året ut pengar till utvalda ungdomsverksamheter. Kröningen sker på Stora torget i Norrtälje, klockan 16.00 på söndag i samband med den traditionella julmarknaden.

Detta är årets Lucia

Namn: Izabelle Skogh Taxén

Ålder: 16 år.

Bor: Lohärad

Gör: Läser samhällsvetenskap och beteendevetenskap

Fritidsintressen: Folkrace

Gör du om tio år: Jag är krigspsykolog utomlands