De tar snabbväxande popsporten padel till Norrtälje – ”Alla kan spela"

I höstas spelade de för första gången. Under vintern växte tankarna på att öppna ett ställe för padeltennis, 1 april fick de tillgång till lokalerna och om två veckor är det tänkt att de första bollarna ska slås på banorna som just nu håller på att monteras i lokalen på Knutby torg.

– Det har gått undan, men alla snickare och elektriker har gjort ett jättejobb så vi hoppas vara klara i tid, säger Pär Anjou som tillsammans med Anders Berg, Fredrik Alama, Niklas Lundell och Eleonor Sallfeldt står bakom Norrtälje padelcenter.

Dessutom är också fastighetsföretaget Index Residence med i samarbetet, bland annat som huvudsponsor.

– På Index har vi haft det här i tankarna i över ett år. När vi fick veta att det var fler som var intresserade att öppna ett spelställe för padel började vi samarbeta, säger Magnus Ekman som bland annat varit med och letat lämpliga lokaler.

Det blev några besök på olika ställen innan valet till slut föll på Intersports tidigare lokaler på Knutby torg. De har stått tomma sedan sportbutiken valde att flytta sin verksamhet till Norrteljeporten för två år sedan.

På den tidigare butiksytan finns det plats för tre banor. I anläggningen finns också omklädningsrum och en liten shop. På övervåningen ska det också byggas en lounge med utsikt över banorna.

– Det gäller att få folk att trivas här, därför vill vi ha det tillgängligt och skapa en skön känsla i hallen, säger Pär Anjou.

1 maj är det tänkt att de första bollarna ska spelas på de blå konstgräsbanorna och den 12 maj är det en större invigning med bland annat inbjudna spelare som kommer visa upp sporten.

När verksamheten är i gång kommer all bokning av spel ske via Norrtälje padelcenters hemsida eller via en app. På anläggningen kommer det också att finnas racketar att hyra för de som vill prova på.

Och lika enkelt som det ska vara att ta sig till spel är själva spelet enligt grundarna av Norrtälje padelcenter.

– Det är världens enklaste sport, alla kan spela. Det är lika enkelt som att gå, säger Magnus Ekman.