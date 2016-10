Dags att anmäla sig till Roslagens Lucia anno 2016

Engagemanget kring Luciafirandet och traditionen att rösta fram en egen Lucia har blivit en av de mest rotade i Roslagen. Första Lucian röstades fram av Norrtelje Tidnings läsare 1948.

Nu som då är det NT:s läsare som väljer ut vem av de sju kandidaterna som ska bli årets Lucia i det 68:e Luciatåget i ordningen.

Men innan detta kan ske måste kandidater träda fram. Alla som känner sig manade har till den 5 november på sig att anmäla sig. Tills dess är alla som är 16 i år, som bor i kommunen, som kan sjunga och som tycker att det är roligt att glädja andra med sin sång, mycket välkomna att anmäla sig till Lions Luciakommitté i Norrtälje.

Några som verkligen vill uppmana alla att söka är förra årets Lucia Elin Sernemar och hennes tärnor Alva Westling, Alexandra Lundh, Ellinor Edström, Ellen Rosenblad och Alice Törne. De blev inte avskräckta trots att de gjorde totalt 60 framträdanden på 40 olika platser, under Luciaveckan.

De hade återträff häromkvällen. Sten-Erik Karlsson, ordförande i förra årets Luciakommitté hade kallat.

Det blev många skratt, men alltså även många uppmaningar till dem som ännu inte sökt att verkligen göra det.

– Ta chansen. Passa på. Det blir ett minne för livet. Ett avbrott i vardagen.

– Vi fick många presenter och hade egen turnébuss med chaufför.

– Mycket roligt men många utmaningar också.

– Det var fantastiskt kul, men också slitsamt.

Alla pratar i mun på varandra och de slår fast att det finns inget krav att man ska vara professionell sångerska.

– Det är ett stort mervärde i den vanliga utbildningen. Inte bara musikaliskt utan oavsett vad man är inriktad på.

Förutom under själva kröningen den 4 december och under turnén fram till den 13 december, blir det sångträning tillsammans med sångpedagog Jeanette Lindh, under 3-4 kvällar i november.

Den som vill ha ett minne för livet anmäler sig per mejl till [email protected] eller skriv till Lucia Norrtelje Tidning 761 84 Norrtälje.