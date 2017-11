Bilist döms till böter efter krock med cyklist

Det var när mannen skulle göra en högersväng och korsa en cykelbana som han kolliderade med en cyklist på cykelbanan. Cyklisten fick föras till sjukhus eftersom han fick skador på armen och knät.

Bilföraren menar att cyklisten kolliderade med hans bil när han inväntade en gångtrafikant. Norrtälje tingsrätt konstaterar dock att olyckan inträffade eftersom bilföraren var ouppmärksam.

"Genom målsägandens och vittnets samstämmiga uppgifter, som det inte framkommit någon anledning att ifrågasätta, är det utrett att det var mycket trafik vid det aktuella tillfället, att XX inte var stillastående vid kollisionen utan under pågående färd med sin bil svängde höger in på den cykelbana på vilken XX cyklade en bit bakom och att XX till följd av XX agerade inte kunde undvika att köra in med sin cykel i hans bil", skriver tingsrätten.

Mannen döms för vållande till kroppsskada till dagsböter 50 á 430 kronor (21 500 kronor).