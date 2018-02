Återvinningscentralen ska byggas ut eller flyttas: "Behövs bättre flöden för trafiken"

Norrtälje kommun har köpt en angränsande tomt till Görla återvinningscentral och syftet med köpet är att ge nuvarande återvinningscentral mer plats. Anledningen är helt enkelt att nuvarande kapacitet inte räcker till.

Det är framförallt under sommarhalvåret som trycket är extra stort och inte sällan är det långa köer utanför området vid återvinningen. Antalet besökare till Görla återvinningscentral ökar för varje år och är i dag uppe i cirka 200 000 fordon per år. Under 2017 var den totala mängden avfall som hanterades 12 500 ton.

– Norrtälje har växt mycket de senaste åren och vi behöver en återvinningscentral med bättre flöde som minimerar köbildning, säger Jan Paymer, renhållningschef på Norrtälje kommun som säger att alternativet att flytta återvinningscentralen till en annan plats också ses över just nu.

– Den ska då även ha närhet till Norrtälje stad, samtidigt måste vi ta hänsyn till omgivningen då att det handlar om en verksamhet som kan vara störande när det gäller bland annat buller, säger han.

När väntas ni ha ett färdigt förslag om vad som händer med återvinningscentralen?

– Det kommer nog att finnas senare i vår.

Enligt Avfall Sverige, som är kommunernas branschorganisation för avfallshantering, finns det 580 återvinningscentraler i hela landet och sammantaget får de årligen 27 miljoner besök.