Antalet smittade av gonorré ökar i länet

1 781 fall av könssjukdomen gonorré anmäldes under 2016, vilket är den högsta siffran på nästan 30 år. Det visar preliminär statistik på landstingsnivå från Folkhälsomyndigheten som nyhetsbyrån Siren har sammanställt.

– Betydligt fler testar sig nu för tiden vilket har bidragit till att fler smittade upptäcks, säger Inga Velicko, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, till Siren.

Flest fall, i förhållande till befolkningsmängden, anmäldes i Stockholm, Skåne och Uppsala.

I Stockholms län var antalet 885, vilket motsvarar 40 fall per 100 000 invånare. I Skåne var motsvarande siffror 262 fall och 19 fall per 100 000. I Uppsala var det 247 fall eller 17 stycken per 100 000 invånare.