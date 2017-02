Antalet bilar i trafiken fortsätter öka – Norrtälje tredje biltätaste kommunen i länet

Bilförsäljningen i landet slog rekord 2016 med 372 296 personbilar nyregistrerades i Sverige under året.

– Förra årets rekord avseende nyregistrerade personbilar bidrar till att såväl fordonsflottan som biltätheten ökar och man kan bara konstatera att bilen befäster sin position i transportsystemet, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

I Norrtälje kommun märks det av en ökning på flera år. På tio år har biltätheten i Norrtälje gått från 510 bilar per 1 000 invånare till 531 bilar.

Bilar som går på diesel har ökat i Norrtälje från 6,9 till 30,5 mellan 2006 och 2016. Andelen som körs på bensin har minskat från 91,7 till 63,4 procent under samma period. Sex procent av bilarna gick på alternativa drivmedel som el, etanol och gas förra året. Det är en ökning på 1,4 procent jämfört med år 2006.

– Med tanke på målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 behöver antalet bilar som kan köras på alternativa drivmedel öka snabbt, säger Anette Myhr.

Biltätast i länet är Solna som vid förra årets slut hade 568 bilar per 1 000 invånaregöljt av Danderyd med 540 bilar. Trea i listan kommer Norrtälje med 531 bilar per 1 000 personer. I Sundbyberg är det inte lika många bilar i trafiken i jämförelse, där är biltätheten lägst med 321 bilar per 1 000 invånare.

Fakta: Bilstatistik i Norrtälje kommun

- Andelen bilar som bara kan köras på bensin uppgick till 63,4 procent

- Andelen bilar som bara kan köras på diesel uppgick till 30,5 procent

- Andelen bilar som kan köras på etanolbränslet E85 uppgick till 4,6 procent

- Andelen bilar som kan köras på fordonsgas uppgick till 0,3 procent

- Andelen övriga bilar (främst elbilar och hybrider) uppgick till 1,1 procent

- Totalt fanns det 31 500 bilar i Norrtälje, en ökning med 706 bilar (2,3 procent) sedan 2015 och en ökning med 3 541 bilar (12,7 procent) sedan 2006

Källa: Trafikanalys