Anmälda fall av klamydia minskar i Stockholms län

Under 2016 anmäldes totalt 10 062 fall av klamydia i Stockholms län. Det är 79 färre än under 2015. Antalet fall är dock fler jämfört med de fem föregående åren då det i snitt anmäldes 9117 fall per år.

Totalt anmäldes 36 205 fall i landet förra året vilket är en minskning från året innan då 37 826 fall av klamydia anmäldes.

– Det är fortfarande betydligt fler tjejer än killar som testar sig och det behöver förändras, säger Monica Ideström, utredare på Folkhälsomyndigheten, till Nyhetsbyrån Siren som ser ett behov av att fler killar testar sig.

– Killar upplever att de inte har en naturlig mottagning där de kan testa sig, på samma sätt som tjejer, vilket är en brist, säger hon. Många killar testar sig med stöd av internet.