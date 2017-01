6 röster om Norrtälje: Det här hoppas vi på under 2017

Jan Emanuel Johansson, företagare.

– Frågar jag mina barn så är det viktigaste att den planerade utbyggnaden av Roslagsskolans gymnastikhall blir färdig. Annars skulle jag säga att det viktigaste är en fokusförflyttning från system till människa. Kommunen har varit väldigt regelfokuserad istället för att ha fokus på medborgarna och företagens förutsättningar. Norrtälje måste sätta människan, medborgaren och företagaren före systemet; inte stirra sig blind på problemen och paragraferna utan istället se möjligheterna och lösningarna. Kommunen ska tjäna medborgaren. Inte tvärtom!

Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör.

– Jag tänker att det är en ännu bättre service till våra invånare, att planering av och byggande av fler bostäder står i fokus. Arbetet med landsbygds- och skärgårdsprogrammet är en viktig del för hela kommunens utveckling och processen kommer pågå under året. Att vi är en attraktiv arbetsgivare där vår viktigaste resurs – våra medarbetare – har en god arbetsmiljö och inflytande över sitt arbete. Detta är en förutsättning för god leverans och service till våra invånare .

Claes-Göran Sylvén, ordförande i Ica-gruppen och Icahandlare i Norrtälje.

– Jag hoppas på att företagare, privatpersoner och kommun under 2017 gemensamt ska få till stånd en ”Gnosjöanda” för att motverka utanförskap i smått och i stort. Och då menar jag utanförskap i alla dess former, i en bred mening. Om man om 30-50 år pratar om vad som stod ut under 2000-talet ska man se att vi 2017 fick igång ett engagemang för att motverka utanförskap.

Ingrid Landin (MP), kommunalråd.

– Jag hoppas att 2017 blir ett år där fler ungdomar i åldern 16-24 år, som varken arbetar eller studerar och som inte känner att de har en meningsfull tillvaro, kommer att börja studera eller arbeta och komma in i samhället och få tillbaka en tro på framtiden.

Kjell Jansson (M), oppositionsråd.

– Att man fortsätter att få fram detaljplaner för bostadsbyggande. Sen är det också viktigt att hålla ordning på kommunens ekonomi.

Pernilla Parszyk, skådespelare.

– Jag hoppas på det nya bygget i hamnen, även om det inte blir klart än på ett tag, men jag tycker att det ska bli kul och hoppas att det blir väldigt turistvänligt och en mysig miljö. Det vi lever på i Norrtälje är ju turismen och det tycker jag att vi ska ta tillvara på. Sen ska jag och min kollega Johan förstås fortsätta att göra lite fler härliga upptåg under året.

