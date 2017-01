11 frågor och svar om fågelinfluensan

I Sverige gäller sedan i december skyddsnivå 2. Det finns tre skyddsnivåer, alla beskrivs i Jordbruksverkets skrift "Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa."

Det är första gången sedan 2007 som tambesättningar smittats av fågelinfluensa i Sverige.

Vi ställde några följdfrågor till Karin Åhl, smittskyddshandläggare, Jordbruksverket,

Jag har en liten hobbybesättning. Måste mina höns vara instängda i hönshuset, eller får de gå ut i hönsgården?

– Ja, du får ha dem ute i hönsgård, om staketet skiljer dem från vilda fåglar och du serverar foder och vatten under tak. Är du riktigt rädd om dina fåglar så ska du förstås stänga in dem i hönshuset. Och som alltid är det jätteviktigt att ha bra hygien, tvätta dig före och efter du är hos hönsen, ta inte in främmande folk till hönsen. Byt gärna skor när du går in i hönshuset och har varit ute.

Vad är definitionen för hobbyhöns?

– Det är att du inte säljer något från dem, att det enbart äts och används inom egna hushållet. Du behöver inte ha ett registrerat företag för att räknas som kommersiell, säljer du ägg till tillexempel vänner och bekanta är du inte längre hobbyhönsägare, säger Karin Åhl.

Hur lätt smittar det, räcker det att man kliver i en fågelbajs från en smittad individ och går vidare med skorna?

– Ja, det räcker. Gå inte in i hönshuset med de skor som du haft ute på andra ställen. Tvätta kläderna och gör rent skorna. Låt dem sedan stå minst 48 timmar innan du eventuellt har dem i ditt hönshus igen.

Smittar det via småfåglar också?

– Det kan det göra, men de vanligaste fåglarna som sprider smittan är simfåglar. Man bör försöka säkra så mycket som man kan mot att vilda fåglar tar sig in till tamfåglarna.

Hobbyhöns får gå ut om de är inhägnade. Vad är definitionen av "inhägnad"?

– Vanligt trädgårdstaket räcker inte. Staketet ska bestå av väggar av sexkantnät med en maskstorlek på högst 51 mm. Om det är praktiskt möjligt, ska inhägnaden även ha ett tak.

Får inte kommersiella besättningar gå utanför hönshuset alls?

– Bara om de hålls i en så kallad veranda eller ett uterum. Då ska inhägnaden ha ett tätt tak, nättak är inte okej, väggar av sexkantnät med en maskstorlek på högst19 mm. Nätet fästs vid en sockel som är nergrävd några dm i marken.

Finns det några höns som får gå ute fritt i dagsläget?

– Nej.

Vad ska man göra om man ser höns som man tror inte hålls enligt skyddsreglerna?

– Kontakta Länsstyrelsen, det är de som har tillsynsansvaret.

Hur länge kan det pågå?

– Det är mycket svårt att säga. Vi har precis fått ett nytt fall på Muskö och under januari har vi fått fler positiva prover på vilda fågöar. Det tyder på att viruset cirkulerar fortfarande.

Om du skulle gissa, hur länge tror du skyddsnivå två kan bestå?

– Det kommer nog bestå ett tag. Oftast har sådana här virusar en tendens att sjunka i antal på våren. SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, är riskvärderaren.

Vad krävs för att skyddsnivån ska sänkas?

– Att man anser att risken sjunkit så mycket att det är rimligt att släppa ut fåglarna igen.