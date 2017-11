Veckans live – med livesänd handboll och Roslagen Open

Lördag, 11 november:

► Division 1, damer, handboll: Rimbo HK tar emot Härnösands HK hemma i Sparbankshallen. Matchen startar 12.45. NT-sporten sänder matchen med start 12.35 – klicka här för att komma till sändningen.

LÄS MER: Sporten livesänder Rimbos hemmamatch mot Härnösand: "Jättekul att kunna bjuda våra kunder"

Söndag, 12 november:

► Roslagen Open, crossfit: För femte året i rad arrangeras crossfit-tävlingen Roslagen Open i Norrtälje Sportcentrum. NT-sporten sänder en del av tävlingen under förmiddagen. Mer information kommer under veckan.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

