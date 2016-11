Vid lunchtid meddelade Färjestadstravet att måndagskvällens tävlingar skulle ställas in.

Orsaken är tjällossning. Underlaget går inte att köra på.

– Med den väderprognos som finns just vid lunchtid som berättar om regn under eftermiddagen så känns det bättre att i god tid bestämma oss för att ställa in tävlingarna så att ingen aktiv är på väg hit i onödan, sa travbanechefen Ken Karlsson till Värmlands Folkblad.

Enligt ATG kommer lagda spel att återbetalas.