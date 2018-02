SM-final och säsongsavslutningar – här är Sportens livevecka

LIVE-TV

Fredag 23 februari:

►Rally-SM: Sporten satsar på rally-SM och i helgen sänder vi från deltävlingen i Östersund. Fredagens sändning startar 19.30.

Lördag 24 februari:

► SM-final, isracing: På lördag ska svenska mästaren i isracing koras på HZ Bygg Arena. Sporten är på plats i Hallstavik och ger er allt från finalen. Mer information om bevakningen kommer senare.

► Rally-SM: Sporten satsar på rally-SM och i helgen sänder vi från deltävlingen i Östersund.

LIVE-RAPPORTER

Söndag 25 februari:

► Division 1 östra herrar, bandy och Alltrean östra herrar, ishockey: SIF Norrtelje och Norrtälje IK avslutar sina säsonger på söndag. Sporten följer båda matcherna med start klockan 13.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

