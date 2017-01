OS i Rio blev avslutet på en framgångsrik saga – hör Stina Gardell bjuda på sina höjdpunkter från karriären: "Är jättenöjd"

Familjen från Spillersboda är en riktig idrottsfamilj. Stina Gardells mamma och pappa har båda simmat tidigare, den fyra år äldre systern Sofie var även hon en duktig simmerska, brodern Gustaf framgångsrik i hockey och för lillasyster Fanny är gymnastik grejen.

Men den som nått ut till den riktiga världsscenen är Stina. OS, VM och EM talar sitt tydliga språk. 26-åringen har simmat både mot och med den absoluta eliten. Men nu är det över. OS i Rio blev det sista framträdandet för den stora publiken innan hon avslutade med SM i Stockholm i slutet av hösten.

– Det är ett beslut som man inte bara tar över en natt. För mig har det vuxit fram under en längre tid. Redan innan OS pratade jag om att det troligtvis var slutet, sen kände jag efter lite när jag kommit hem igen och hade absolut ingen längtan tillbaka till bassängen. Då visste jag att det var helt över, säger Stina Gardell och fortsätter:

– Tankarna på att sluta kom redan under det sista året i USA, jag förstod att det började bli dags när jag under vissa lopp kunde tänka tanken "äsch, det gör inget om jag blir två i det här loppet". Så har jag aldrig tänkt tidigare i karriären, tvärtom. Sen var det var annat som kom in i livet och jag började tänka på karriären efter simningen och började bli mer och mer sugen på den. Men jag bestämde mig för att gå för ett sista OS och det lyckades jag med. Det känns fantastiskt att ha avslutat på det här sättet, efter att ha nått ytterligare en olympiad.

I OS i Rio de Janeiro förra året blev hon 20:e bäst på 200 meter medley och lyckades inte nå semifinalerna. Ett okej resultat enligt henne själv. Annat var det i OS i London 2012. Då hon inte kom upp i den nivån hon ville.

– Där på våren 2012 var jag i mitt livs form, jag har aldrig varit bättre än så. Jag tränade på riktigt bra i USA och allt gick jättebra. Men sedan kom jag hem till Sverige på sommaren och började tappa formen på grund av att träningsmöjligheterna och omgivningen inte var den samma. Så om jag ångrar någonting så är det att jag inte stannade i USA den sommaren och försökte bibehålla formen inför OS.

Men utöver OS har hon bland annat elva år i landslaget, EM-silver i lagkapp, fem år med simning i Los Angeles kombinerat med studier, oräkneligt många SM-medaljer och två svenska rekord på 400 meter medley (4.38,46) och 200 meter medley (2.12,29) som står sig fortfarande. På frågan om Stina är nöjd med sin karriär är svaret självklart.

– Det är svårt att vara något annat. Jag är jättenöjd. Målet var att simma i landslaget och någon dag simma OS, nu har jag simmat två. Det har gått så bra som jag hoppades på när jag var liten, och det gör mig väldigt stolt faktiskt.

Och det var när hon var liten som allting började. Första simskolan i Spillersboda, sedan åren i Norrtälje Simklubb. En tid hon ser tillbaka på med stor glädje.

– I början simmade jag mest för att vara bättre än syskonen, sen vann jag Sumsim 2002, och då var första gången jag fattade att jag kanske är bra på det här. Sedan började det rulla på och så småningom flyttade jag till Spårvägen där jag hade helt andra förutsättningar med större träningsgrupper och så vidare. Men det jag minns mest från tiden i Norrtälje var hur kul vi hade det hela tiden.

Varför blev du en så bra simmerska?

– Svår fråga. Jag tror väldigt mycket handlar om min träningsvilja och att jag aldrig slarvat med träningen. Det har alltid varit fullt ut, även de många gånger jag tränat på egen hand. Jag har haft en bra disciplin där. Och sedan självklart för jag varit så målinriktad, både kort- och långsiktigt.

Du har varit med om mycket, men vilken är din topp tre från karriären?

– Mina två OS i Rio och London är topp ett, och att jag fick åka till USA och hela erfarenheten där som nummer två. Sen EM-silvret i Berlin på 4x200 meter frisim också. Men det är svårt att bara välja tre.

Nu väntar något helt annat för Stina. Efter att ha vigt större delen av sitt liv åt simningen är det nu dags att börja nästa kapitel, vilket hon redan gjort. Just nu pluggar hon en master i politik och krig på försvarshögskolan.

– Annars vet jag inte riktigt vad som kommer hända. Jag provar på livet som icke-simmare. Nu har jag helt plötsligt massa tid och nyligen var jag i Sälen och åkte skidor till exempel. Bara en sådan sak, innan har skaderisken varit för stor för det, säger hon och fortsätter:

– Men det viktiga för mig har varit att ha en plan för vad jag ska göra efter karriären. Och det känns jättebra att plugga nu. Man har ju hört om vissa idrottare som blir deprimerade när de lagt av, vilket jag kan förstå, men där ville jag inte hamna.

Vad som händer framöver är alltså oklart. Men den absolut sista tävlingen på hemmaplan i Stockholm på SM i höstas, blev med säkerhet den absolut sista. En tävling som förövrigt slutade med SM-guld i lagkapp.

– Ja, det var den sista helt klart, jag längtar inte tillbaka, innan den hade jag ju knappt tränat på hela hösten. Jag fick en liten avtackning, och att vi vann tävlingen med minsta lilla marginal var ett så roligt slut, och viktigt, jäkligt viktigt, säger den tävlingsinriktade Spillersbodatjejen.

Fakta:

Namn: Stina Gardell.

Född: 28 mars 1990.

Bor: Årsta.

Kommer från: Spillersboda.

Familj: Mamma, pappa, storasyster, storebror och lillasyster.

Största meriter: EM-silver på 4x200 meter frisim i Berlin 2014. OS i London 2012 och OS i Rio de Janeiro 2016.