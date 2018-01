Norrtälje Idrottsgala och direktsänd handboll – här är Sportens livevecka

LIVE–TV

Fredag 2 februari:

► Norrtälje Idrottsgala: Sportåret i kommunen summeras för femte året i rad på restaurang Culinar – och självklart sänder vi hela galakvällen med start 20.00!

Lördag 3 februari:

► Division 1 norra damer, handboll: Förlustförbannelsen tog slut mot Tumba – och nu jagar Rimbo nya poäng i jakten på förnyat kontrakt. På lördag väntar Arbrå hemma med start 13.45 – och Sportens sändning drar i gång tio minuter före.

LIVE-RAPPORTER

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

