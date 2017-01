Kandidaterna till NT:s Guldankare 2016

Här nedan kan du läsa om samtliga 12 kandidater till Guldankaret. När du bestämt dig för vem som är din favorit, röstar du som följer via sms:

Skriv NT (gör mellanslag) ANKARE (gör mellanslag) namnet på Din kandidat (ex. NT ANKARE . Skicka sms:et till 720 01 (kostar som ett vanligt sms). Du får bara lämna tre röster per telefonnummer. Du kan givetvis också rösta via vykort eller brev där du anger vem du röstar på, som skickas till Norrtelje Tidning, 76184 Norrtälje. Röstningen pågår till och med fredag den 27 januari.

Greg Hancock, speedway: Den evigt unge amerikanen, boende i Syninge, tog som 46-åring sitt fjärde VM-guld. Detta genom att visa upp en jämnhet som ingen av konkurrenterna mäktade med. Tog sig till sex GP- finaler, vann en.

För att rösta på Greg: skriv NT ANKARE GREG och skicka i sms till 720 01

Jerry Tollbring, handboll: 2016 var året då 21-åringen från Rimbo etablerade sig i landslaget. Han spelade både OS, där han blev bäste svenske målskytt, och EM. Vann även nytt SM-guld med sitt Kristianstad och gjorde succé i Champions League. Klar för tyska ligan efter den nu pågående säsongen.

För att rösta på Jerry: skriv NT ANKARE JERRY och skicka i sms till 720 01

Emil Skogh, fotboll: Suveränt spel och inte mindre än 25 mål som yttermittfältare för BKV Norrtälje. Vald till årets mittfältare bland alla landets division 2-lag. Hallstavikssonen spelade sedan till sig ett kontrakt med Örgryte i Superettan.

För att rösta på Emil: skriv NT ANKARE EMIL och skicka i sms till 720 01

Cassandra Tollbring, handboll: Etablerad stjärna i elitserien. Avslutade i våras med att komma nia i skytteligan och fyra i assistligan. Inlett årets säsong ännu vassare och blev i november uttagen i månadens lag.

För att rösta på Cassandra: skriv NT ANKARE CASSANDRA och skicka sms till 720 01

Elin Sandgren, tyngdlyftning: 24-åringen från Lohärad imponerade stort då hon vann guld vid SM i tyngdlyftning. Guldet bärgades med 169 kg totalt, fördelat på 95 kg i stöt och 74 kg i ryck i 75-kilosklassen. Tog även silver i styrkelyft.

För att rösta på Elin: skriv NT ANKARE ELIN och skicka i sms till 720 01

Stina Gardell, simning: Tre SM-guld och två silver, ett utmärkt EM som gav plats i OS-truppen. 27-åringen från Spillersboda hade ett bra år 2016, som sedan visade sig bli hennes sista då hon nu valt att avsluta simkarriären.

För att rösta på Stina: skriv NT ANKARE STINA och skicka i sms till 720 01

Rospiggarna, Speedway: Visade med stor överlägsenhet att laget tveklöst var Sveriges bästa. SM-guldet bärgades på bästa sätt inför storpublik hemma på HZ Bygg Arena i Hallstavik.

För att rösta på Rospiggarna: skriv NT ANKARE ROSPIGGARNA och skicka i sms till 720 01

BKV Norrtälje, fotboll: Nådde sin största framgång i modern tid då laget slog ut allsvenskt motstånd i form av Gif Sundsvall ur Svenska cupen. Det var en seger som gav biljett till cupens avslutande gruppspel, där endast 32 av landets lag återstår.

För att rösta på BKV: skriv NT ANKARE BKV och skicka i sms till 720 01

Roslagens Rid- och Körklubb, ridsport: Efter att tidigare år ridit hem både SM-silver och –brons tog klubben sitt första SM-guld i distansritt när Nicole Sundin, Josefine Blom Lugn, Elin Joelsson och Stina Wirén var bäst över de 80 kilometerna.

För att rösta på RRKK: skriv NT ANKARE RRKK och skicka i sms till 720 01

Claes Sjöström, trav: Körde under säsongen in drygt 3,3 miljoner kronor i prispengar, vilket är personligt rekord. Av 413 starter vann 40-åringen med verksamhet i Östra Vreten utanför Rimbo, 53, en segerprocent på 13. Var som sämst trea i 163 av starterna.

För att rösta på Claes: skriv NT ANKARE CLAES och skicka i sms till 720 01

Rimbo IF, ishockey: Först tog laget sig till alltvåan. Därefter till kval till division 1, vilket är klubbens största ishockeyframgång sedan 1998. Kommunens ledande hockeylag visade upp en stabilitet som länge saknats.

För att rösta på Rimbo: skriv NT ANKARE RIMBOHOCKEY och skicka i sms till 720 01

Andreas Jonsson, speedway: Tog sitt sjunde individuella SM-guld efter imponerande körning på hemmaplan i Hallstavik. Hade också som lagkapten mycket stor del i Rospiggarnas lag-guld.

För att rösta på Andreas: skriv NT ANKARE ANDREAS och skicka i sms till 720 01