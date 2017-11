Uppland bommar TV-puckens slutspel – trots nytt NIK-mål

Upplands distriktslag i ishockey följde upp förlusten mot Värmland genom förlora på nytt i den andra gruppspelsmatchen i TV-pucken.

0–1 slutade mötet med Stockholm Nord – och därmed fick Uppland, med nio Norrtälje IK-fostrade spelare i truppen, se sig slagna och missar därför turneringens slutspel.

I den sista gruppspelsmatchen mot Hälsingland lyckades man ändå ta en seger – 5–4 efter förlängning. Noterbart där var att NIK-talangen Richard Nilsson-Sahlin stod för kvitteringen till 4–4.

Uppland slutade trea i grupp A – och får i stället rikta in sig på placeringsmatch under fredagen. Där väntar fyran från grupp C: Västmanland.

Matchen spelas klockan 10.00 i Angered Arena.