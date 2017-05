Tre Kronor till semifinal – ärkerivalen Finland väntar

Nicklas Bäckström gav Tre Kronor en kanonstart på matchen när han skickade in 1–0 efter att han påpassligt vara framme och avslutat ett anfall efter att pucken studsat ut till honom i slottet.

Med drygt sju minuter kvar av första perioden kunde Schweiz kvittera efter en dråplig situation då Oliver Ekman-Larsson styrde in pucken i eget mål efter att pucken kommit in framför mål.

Sverige fick kämpa för att hålla Schweiz borta från ett ledningsmål i den andra perioden.

Då slog Tre Kronors förstakedja till igen.

Efter en lång passning från Oliver Ekman Larsson kunde William Nylander överlista Leonardo Genoni i Schweiz mål trots att han hade en motståndare hängandes på ryggen. Tre Kronor var åter i ledning alltså, drygt 13 minuter in i den andra perioden. En ledning de höll perioden ut.

– I andra perioden började det med utvisningen, där vi fick fyra minuter. Sedan blev det tufft, säger Rikard Grönborg i C More.

Knappt fyra minuter in i den tredje perioden såg Alexander Edler till att utöka den svenska ledningen genom sitt 3–1-mål efter en målvaktsretur, och bara minuter senare avlossade han ett skott som var på väg att smita in bakom Genoni, men som stoppades av ena stolpen. Målet tog också udden ur den press Schweiz hade under den andra perioden, även om de åstadkom ett par reduceringslägen.

Schweizarna jublade visserligen för mål med ett par minuter kvar efter att pucken trillat in bakom Henrik Lundqvist, men som tur var för Sveriges del hade domaren redan blåst för blockering.

– Det är en riktig kamp. de är ett bra lag och farliga, det visade de i gruppspelet. Vi visste att det skulle bli en tuff match och det blev det, säger Grönborg.

För Tre Kronors del väntar nu Finland i semifinal efter att de slagit ut USA med 2–0 i sin kvartsfinal. I den andra semifinalen gör giganterna Kanada och Ryssland upp efter seger över Tyskland respektive Tjeckien.

– De nästan lever på att vara underdogs och gjorde en fantastisk match i dag. Vi förväntar oss en svår motståndare, säger Grönborg.

Schweiz–Sverige 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)

Första perioden: 0–1 (4.15) Nicklas Bäckström (Oscar Lindberg, William Nylander), 1–1 (12.53) Gaetan Haas (utan assist).

Andra perioden: 1–2 (33.15) William Nylander (Oliver Ekman-Larsson).

Tredje perioden: 1–3 (43.44) Alexander Edler (Joel Lundqvist).

Skott: 27–29 (5–8, 13–9, 9–12).

Utvisningar, Schweiz: 1x2 minuter.

Utvisningar, Sverige: 3x2 minuter.