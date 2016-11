Lämnade Norrtälje – nu öser hockeydoldisen in poäng för topplag i USA: "Vill leva på det"

20-årige Fredrik Lindqvist har Rimbo IF som moderklubb – men spelade juniorhockey under ett par säsonger i Norrtälje IK. Där var han en poänggaranti i J18-laget – innan han lämnade för Borås HC.

Där lirade han i A-laget såväl som för J20-laget fram till i våras. Men sedan hösten 2016 har han bytt västkusten, Sverige och Borås HC mot Nordamerika, USA och Idaho Jr. Steelheads.

– Det var min förre tränare i Norrtäljes J18-lag, Robert Döme, som ringde mig och frågade om jag ville hänga på till Boston för att lira en sorts uppvisningsturnering. Han åkte över med oss och hjälpte till att sätta ihop ett lag. Det var ett hopplock av mestadels svenska spelare och vi mötte amerikaner och spelare från andra länder i Europa. Det finns scouter på plats och tanken är att folk ska hitta klubbar genom den turneringen, säger Lindqvist.

Och fortsätter:

– Så jag har haft kontakt med tränarna här borta i nästan två år. John Oliver heter min coach, han såg mig spela och ville ha över mig redan för ett år sedan. Då valde jag att stanna kvar i Sverige, men i höstas bestämde jag mig för att åka.

Idaho Jr. Steelheads spelar i en amerikansk juniorhockeyliga som heter WSHL (Western State Hockey League) och tillhör kategori två (tier 2) av tre utifrån hur seriesystemet är uppbyggt i USA.

– Det är en ganska bra nivå. Om man ska jämföra med Sverige så är det någonstans mellan J20- och superelitnivå. Man kan säga att ligan är steget före collegehockeyn. Många spelare går härifrån till att hitta ett collegelag under andra året.

Det finns en hel del svenskar i ligan och bara i Lindqvists lag har han tre landsmän. Dessutom spelar en annan Norrtäljekille, Robert Durefors, i klubben Ogden Mustangs.

Lindqvist och Durefors känner varandra sedan tiden i Norrtälje IK – men har inte mött varandra ännu. Däremot har de snackat en del med varandra under säsongen och kollat läget.

– Det ska bli kul att möta honom. Och det är många svenskar som hamnar i bra serier även hemma i Sverige efteråt, exempelvis i division 1-klubbar. Så det är en bra liga att utvecklas i, förklarar Lindqvist.

Som själv har gått som tåget under de två månader han har lirat. Eller vad sägs som 6 mål+10 assist = 16 poäng på 12 matcher?

– Det tycker jag. Jag har fått en bra start på säsongen, personligen. Jag lirar med bra spelare i min kedja och det känns riktigt bra så här långt, säger centern.

Hur bra är ditt lag?

– Riktigt bra. Vi ligger tvåa totalt just nu och klubben har vunnit ligan fem gånger under de sex senaste åren. Det är ett av de bästa lagen i WSHL – och vi siktar på att ta hem titeln i år igen.

Varför valde du att lämna Sverige och dra över Atlanten?

– Just för att det är ett jäkligt kul äventyr. Jag vill uppleva saker och det är en häftig grej att spela juniorhockey i USA. Alla som jag pratat med säger att det är det bästa de någonsin har gjort och det märks här hur populärt det är. Det är mycket folk på matcherna, vi har en bra tränare och det är en stor chans för mig att utvecklas som spelare.

Så här beskriver Lindqvist de främsta skillnaderna mellan svensk- och amerikansk hockey:

– Det är ju en mycket mindre rink, vilket innebär att det går snabbare och är ett högre tempo. Det går riktigt fort och är väldigt fysiskt, eftersom det enklare uppstår dueller och situationer, säger han.

Och fortsätter:

– Tävlingsinstinkten måste vara på hela tiden. Det gäller att hålla ett högt tempo i allt man gör och åka med full fart. Det krävs när det går så fort.

En annan stor skillnad är antalet matcher. I WSHL spelar de upp mot 55 matcher under en säsong.

– Det är nästan dubbelt så många som under en svensk juniorsäsong, så det blir mycket matcher.

Norrtäljekillen säger att han har anpassat sig väl. Han bor tillsammans med en lagkamrat hos en värdfamilj till klubben i Idahos största stad, Boise.

Idaho är USA:s fjortonde största delstat sett till yta – och består till stora delar av berg och öken.

– Det funkar bra. Boise är en fin stad och det finns allt som man kan tänkas behöva. Jag gillar det. Jag hänger med allihopa och inte bara svenskarna. Det är ett bra gäng och alla kan ju engelska. Dock har vi inte jättemycket fritid eftersom vi tränar två gånger per dag. Först är det fys på morgonen och sedan tränar vi på is under eftermiddagen. Man är kanske klar efter fem eller sextiden – och då chillar man antingen hos värdfamiljen eller välja att hitta på något med laget.

Är ni avlönade?

– Nej, vi får ingen lön. Vi spelar bara hockey och har inte så mycket utgifter. Det funkar.

Vad har du för mål med det här äventyret?

– Att leva och andas hockey dgynet runt och kunna utvecklas så mycket som möjligt. Egentligen har jag inga tankar på att stanna efter den här säsongen, utan tanken är nog att åka hem och sedan hitta ett bra lag. Men samtidigt vet man aldrig. Får man några erbjudanden så vet man aldrig vad som händer, säger Lindqvist.

Vad har du drömmar när det kommer till hockeyn i stort?

– Målet är att kunna leva på hockeyn. Om jag har vad som krävs? Det vet jag inte, utan det får jag se helt enkelt. Just nu är det bara jäkligt kul att lira hockey och det hoppas jag få fortsätta med.