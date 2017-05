Eddie Läck om kärleken till tacos – har fått taco uppkallad efter sig: "Var så jag träffade min fru"

Eddie Läck tycker om tacos så mycket att han låtit tatuera in en taco på armen. Men det tar inte riktigt stopp där.

I ett personligt möte med C More berättar han att han alltid hade tacofredag som liten, vilket har fortsatt även i dessa tider.

– Jag kände kocken där (i Carolina) och han frågade om jag ville ha en egen taco uppkallad efter mig. Den kostar exakt vad mitt goals against är, berättar han för C More.

Den här säsongen har "Lacko taco" kostat mellan 2.4 och 2.8 dollar.

– Förra året var den dyr, men den var jäkligt billig för två år sedan.

Och kärleken till tacos fick honom också att träffa kärleken vid sidan av den.

– Det var så jag och min fru träffades. Båda gillar inte lök och det var så vi bondade.