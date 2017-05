Silver för de svenska innebandyherrarna i U19-VM: "Gav oss inte chansen att vinna"

Finland blev för tuffa för Sveriges U19-herrar i VM-finalen. I början av den andra perioden ledde de blåvita herrarna med hela 4-0 och Sverige lyckades aldrig komma ikapp.

– Vi visste att vi var tvungna att vara med i från början och ja... Jag är bara så otroligt besviken just nu, säger Otto Weidman till C More direkt efter 4-7-förlusten.