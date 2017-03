Historiskt EM-silver till Norrtäljespelare: "Det är det största jag uppnått"

Sen tidigare har han ett silver i junior-EM för lag och ett seniorlag-EM-brons på meritlistan.

Nu har Christian Sparrenlöv Fischer utökat samlingen med ett individuellt EM-silver på seniornivå från det nyligen avslutade mästerskapet i Albufeira, Portugal.

Medaljen gör också att Sparrenlöv Fischer går till historien som förste svensk att vinna medalj i grenen 10-ball på herrsidan sen den infördes i EM-sammanhang 2010.

– Det här är det största jag uppnått. Väldigt stabilt EM överlag från mig. Det är ju otroligt tufft och känns fantastiskt att få ta hem ett silver för Sverige, säger 22-åringen från Norrtälje.

Du kan kalla dig själv för historisk, hur känns det?

– Det är inget jag tänker på just nu. Vi är fortfarande kvar i Portugal och lirar Europatouren som började direkt efter EM, så jag är fortfarande kvar i biljardbubblan. Jag känner mig trött psykiskt efter två veckor med bara biljard, så det har inte riktigt sjunkit in än. Men 10-ball är ett favoritspel hos de flesta spelarna här så känns det extra kul att det blev medalj i just det.

Något särskilt i spelet som fungerade extra bra under EM?

– Inget speciellt, utan det rullade bara på. Även om det var viktiga matcher så kunde jag spela ut helt okej, säger Sparrenlöv Fischer, som vill rikta en tacksamhetens tanke till sin omgivning.

– Jag vill tacka familj och vänner som stöttat och trott på mig, även när det har gått tungt. Ett speciellt tack till Åke Roosii (tränare) som har hjälpt mig otroligt mycket.

Sveriges andra medalj i mästerskapet tog veteranen Henrik Larsson från Malmö med ett silver i 9-ball i rullstolsklassen.