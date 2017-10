Här är Sportens livevecka – med hockeyfokus

LIVERAPPORTER

Fredag, 27 oktober:

► Hockeytvåan, herrar, ishockey: Rimbo IF möter SK Iron hemma i Arkadienhallen. Nedsläpp 19.00. Klicka här för att komma till liverapporteringen som börjar 18.45.

Söndag, 29 oktober:

►Hockeytrean, herrar, ishockey: Norrtälje IK möter IFK Mariehamn hemma i Contigahallen. Nedsläpp 10.00. Klicka här för att komma till liverapporteringen som börjar 9.55.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

