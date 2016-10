Tollbring lämnar Kristianstad – klar för tyska mästarna: "Mogen att ta detta steg"

Det har ryktats om det en tid, och nu är allt klart. Jerry Tollbring, med Rimbo som moderklubb, lämnar sin klubb IFK Kristanstad för att fortsätta karriären i tyska storklubben Rhein Neckar Löwen, uppger Expressen.

– Att Jerry går har vi vetat om en tid och det är bara att önska honom lycka till. Han är fortfarande ung och utvecklingsbar men är definitivt mogen att ta detta steg. Att det sedan blir till en så pass bra klubb som Rhein Neckar Löwen är bara roligt. Han är välkommen tillbaka till oss när det blir dags för det, säger IFK Kristianstads sportchef Jesper Larsson till klubbens webbplats.

Tollbring, 21, är just nu inne på sin tredje säsong i Kristianstad, vilken alltså även ser ut att bli hans sista. Under sina år i Kristianstad har vänstersexan vunnit två SM-guld, spelat i Champions League, debuterat i landslaget och dessutom spelat vid OS i Rio där han blev Sveriges bäste målskytt och gjorde sig känd som en straffspecialist av rang för det svenska folket. Men nu går epoken mot sitt slut, och under torsdagseftermiddagen gick Kristianstad ut med informationen om landslagsspelarens flytt på sin hemsida.

– Jag har haft några fantastiska år i Kristianstad. Jag har fått spela både EHF-cupen, Champions League och tagit SM-Guld. Åren i IFK har varit roliga och otroligt lärorika. Förutom det sportsliga så har jag även trivts bra i staden och fått vänner för livet. Jag kommer sakna den fantastiska publiken som alltid stöttat oss, säger Tollbring till webbplatsen.

Även om övergången är klar redan nu genomförs klubbytet först nästa sommar, och Tollbring har skrivit på ett treårskontrakt med den tyska klubben, som vann guldet i Tyskland under fjolårssäsongen. I Rhein Neckar Löwen blir han klubbkamrat med landslagsmålvakterna Andreas Palicka och Mikael Appelgren.

– Jerrys utveckling de åren han har varit i IFK Kristianstad har varit jättefin. Det är bara att gratulera Rhein Neckar Löwen som får en kanonkille och spelare. Han har många fina år framför sig både på klubb- och landslagsnivå, säger Kristianstads tränare Ola Lindgren till klubbens webbplats.

I måndags blev Tollbring även uttagen till nye förbundskaptenen Kristján Andrésson första landslagstrupp. En bra vecka för den unge vänstersexan, minst sagt.

LÄS MER: Tollbring med i nye förbunskaptenens planer – uttagen till EM-kvalet

NT-sporten har sökt Jerry Tollbring för en kommentar.