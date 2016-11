Femte raka – då befäster Rimbo serieledningen: "Övertygad om topp två"

Rimbo HK går som tåget i handbollstvåan. I helgen plockade laget sin femte raka seger – och den sjunde totalt på åtta omgångar när Alfta besegrades på bortaplan med 18–22.

Och Jonas Rosenquist, Rimbos coach, var tvärsäker i sin segeranalys efteråt.

– Att vi har en mycket högre lägstanivå och en bredare trupp spelar in. Nu hade vi en del sjukdomar och spelare borta på grund av jobb – och ändå har vi ett spelarmaterial för att gå ut och leverera konkurrenskraftig handboll i division 2. Sedan är det så att vi vill det här på riktigt i år. Tidigare säsonger har vi inte haft de sista fem, tio procenten för att lyckas, men nu sliter spelarna som djur för poängen, säger han.

Ida Husman blev målbäst med sju baljor – trots att hon bara spelade ungefär halva matchen på grund av krasslighet. Det var Rosenquist inte sen med att påtala och uppmärksamma efteråt.

– Hon har ju legat sjuk, men gick ändå in och producerade, satte straffar, fick med sig utvisningar och visade upp en jäkla vinnarinstinkt. Sedan vill jag lyfta Sandra Stark (målvakten), som återigen släppte in under 20 bollar och dessutom plockade två straffar.

Femte raka segern – hur bra är er form?

– Den är bra och blir allt bättre, tycker jag. Framför allt är vi svåra att göra mål på. Vi har släppt in väldigt lite mål och hade väl inför den här matchen ett snitt på drygt 16 insläppta per match. Då behöver man inte heller göra lika många framåt för att vinna och det är en trygghet i sig att vi är riktigt bra bakåt och att försvaret tillsammans med målvaktsspelet fungerar. Sedan tror jag att vi har tagit fler poäng på den här hösten än under samtliga, tidigare höstsäsonger som jag varit verksam. Dessutom har det varit någon grej att vi har varit dåliga på bortaplan, men det har vi vänt på till den här säsongen, säger Rosenquist.

Segern innebär att Rimbo befäster serieledningen på 14 poäng, fyra poäng före tvåan och rivalen Ceres – som dock har en match mindre spelad. Lagen möts om tre omgångar – och Rosenquist ser på framtiden med viss tillförsikt.

– Vågar man blicka framåt så hoppas jag att vi tar två segrar till inför derbyt mot Ceres. Vi har Falun hemma och sedan nykomlingen Bollstanäs på bortaplan. Tar vi två segrar där och vi har gjort det som vi har förväntats göra under hösten. Då blir inte derbyt mot Ceres så avgörande i sig, även om det ska bli jäkligt häftigt. Båda matcherna under förra säsongen var det sjukt mycket folk på och det är verkligen något att se fram emot inför julen, säger han.

Hur bra har ni kapacitet för att vara den här säsongen?

– Jag är helt övertygad, om vi inte drabbas av alltför många skador, om att topp två är helt rimligt. Det är målsättningen på det stora hela.

Alfta GIF–Rimbo HK 18–22 (11–11)

Mål, Rimbo: Ida Husman 7, Caroline Sundh 4, Matilda Thorström 3, Emma Carlsson 2, Emma Svedlund 2, Therese Ullsten 2, Maria Karlsson, Sofi Lindroos.

Publik: 150