NT-sportens stipendium: Friidrottaren som bryr sig mycket om andras utveckling: "Är en bra förebild"

Redan som nioåring klev Liv Andersson in i friidrottsvärlden. En friidrottsskola under sommarlovet blev inkörsporten till det hon skulle komma att lägga ner åtskilliga timmar på i framtiden.

– Jag tyckte det var jätteroligt så jag fortsatte och träna. Jag mår bättre när jag tränar och rör på mig, säger hon.

Vännerna och gemenskapen i klubben Rånäs 4H är en stor bidragande faktor till att det blev just friidrott för Liv Andersson. Men det finns en sak som är ännu roligare.

– Jag tycker det är väldigt roligt att tävla.

Distanserna som gäller är framförallt häcklöpning, sprint och längdhopp. Det blir även en del tresteg. Förutom att tävla själv så är Liv Andersson även ledare för en friidrottsgrupp för 7-8-åringar. Även den karriären började på en sommarskola.

– Jag fick vara hjälptränare. Det var roligt att lära andra friidrott eftersom jag är duktig på det själv. Så när de startade en ny grupp i föreningen så började jag träna dem.

Dubbla DM-segrar och ett antal pallplatser utöver det lyfter Liv Andersson själv fram som karriärens höjdpunkter. Tredjeplatsen med Upplandslaget i stafett är också ett starkt minne.

Vad känner du själv är din största framgång under 2017?

– Jag vet inte riktigt, men det är nog alla personliga rekord som jag har slagit. Och när jag var med i Ungdoms-SM.

Vad vill du göra i framtiden? Hur ser dina drömmar ut?

– Just nu är mitt mål att komma in på Celsiusgymnasiet i Uppsala som jag har sökt. Under nästa år så vill jag vara med i ungdoms-SM.

Varför ska man rösta på dig?

– För att jag tror att för barnen som jag tränar så är jag nog en ganska bra förebild. De lär sig mycket på träningarna.

Liv Andersson, friidrott

Född: 8 juli 2002.

Bor: Lohärad.

Skola: Årskurs 9 på Svanbergaskolan.

Klubb: Rånäs 4H.

Meriter: Trea i stafett med Upplandslaget, vunnit DM på 60 meter och tresteg, kommit två i längd och häck.

FAKTA. Norrtelje Tidnings ungdomsstipendium delas nu ut för tolfte året. I år är summan ökad från tidigare 5 000 kronor till 8 000 kronor och delas ut till en ungdom i åldersspannet 15-18 år. Ungdomen ska vara en talang inom sin idrott och bör dessutom uppträda som en förebild i sin förening och bland sina lagkamrater och medtävlare/motståndare. NT-sportens redaktion har bland de inskickade nomineringarna plockat ut fem kandidater. Vinnaren utses genom en omröstning bland läsarna.

Tidigare kandidater:

