Veckans livesport – med direktsänd fotboll och uppesittarkväll

Onsdag 4 april:

► Fotboll, uppesittarkväll: Fotbollssäsongen 2018 står för dörren – då bjuder NT-sporten in till en uppesittarkväll där det bjuds på diskussioner, samtal och analyser tillsammans med gäster. Sändningen börjar 19.00.

Lördag 7 april:

► Fotboll, division 2 norra Svealand, herrar: BKV Norrtälje inleder säsongen 2018 genom att ta emot Skiljebo SK på hemmaplan. Sporten finns på plats och direktsänder matchen som startar 15.00 – uppsnacket börjar tio minuter före.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

