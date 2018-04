Veckans live – med direktsänd fotbollspremiär i helgen

LIVE-TV

Lördag 14 april:

► Fotboll, division 1 norra Svealand, damer: Rimbo IF inleder comebacksejouren i ettan med att möta fjolårets tabellsexa Selånger på hemmaplan. Matchen börjar 14.00 – försnacket börjar 13.50.

Rimbo IF–Selånger FK går att se både som pluskund och via PPV-köp.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

