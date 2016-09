Så gick det i helgens matcher för de lokala lagen

DIV 3 Damer

Upsala IF–Roslagsbro IF 7-0 (4-0)

Johanna Boström, tränare i RIF:

– Vi börjar väldigt bra och höll spelet uppe och vi skapade faktiskt ett par bra målchanser. Men det höll i ungefär tio minuter sedan fick de in sitt första mål och då blev det lite deppigt och vi började släppa in lite fler.

– Det var en konstig match. Vi borde ha fått med oss ett bättre resultat. Vi spelade bra och skapade faktiskt en del framåt.

– Tjejerna ska ha beröm. De jobbar och jobbar, trots att det har gått som det gått. Det är lätt att vika ner sig, men det gör de inte. Nu ska vi bara få ett ihop ett lag till säsongens sista match och göra vårt bästa där.

Roslagsbros nästa match: Månkarbo IF hemma den 24:e september.

DIV 5 herr

GoIF Kåre–Rådmansö SK 4-2 (1-1)

Rådmansös mål: Patrik Magnusson, Fredrik Wilhelmsson.

Jonas Hultström tränare i RSK:

– Vi hade ett litet manfall inför matchen så vi kom bara till spel med 13 gubbar. Det var tänkt att vi skulle spela lite enklare och lite rakare. Men de utnyttjade våra misstag och straffade oss rejält, det var lite surt. Matchen dör också i början av andra halvlek då de får in två snabba mål. Vi visste om att Kåre skulle vara bra.

– Vi har en match kvar och egentligen inget kvar och spela för så det kan bli svårt att motivera spelarna. Men vi ska försöka slåss om att behålla fjärdeplatsen. Killarna har gjort det bra den här säsongen, så jag är nöjd om det blir en fjärdeplats.

Rådmansös nästa match: Trikadien borta den 1:a oktober.

Hallsta IK–Vattholma 1-6 (0-5)

Hallstas mål: Fabian Ramström.

Jan Nylin, tränare i HIK:

– De klär av oss i första halvlek. Vi var inte närvarande och det mesta blev fel, vi gjorde inget rätt. Matchen blev körd för oss. Andra halvlek blev avslagen och slutade 1-1. Det blev för oss att försöka gå ut och rädda hedern i andra. Helhetsbilden är att det var alldeles för dåligt i dag.

– Vi snackade efter matchen och spelarna är medvetna om att det inte var någon bra match. Det här blir bara att försöka glömma och att vi tar nya tag till nästa match.

Hallstas nästa match: Börjes SK borta den 25:e september.

DIV 6 herr

Lemlands IF–Väddö IF 1-3 (1-1)

Väddös mål: Jonatan Haglund 2, Christoffer Andersson.

Ronny Jansson, tränare i Väddö:

– Vi inledde bra, men som vanligt släpper vi in ett tidigt mål. Men vi trummade på och satsade att komma runt på deras kanter. 1-1 gör vi på straff och resultatet stod sig också till halvtid. Sedan kom vårt ledningsmål i mitten av andra halvlek och trean satt åtta minuter från slutet.

– Det är jätteskönt att vi vinner så komfortabelt. Vi gör en av våra bästa matcher den här hösten. Vi fick rull på grejerna. Resultatet speglar egentligen inte matchen i stort. Vi skulle haft med oss ett par mål till. Men jag tycker att vi hade koll på matchen.

– Det är kul att det är så jämt i botten av tabellen, att det lever ända in i kaklet. Vi har haft lite otur i år, med skador på erfarna spelare. Vi ska egentligen inte ligga där vi ligger just nu.

Väddös nästa match: Roslagsbro IF hemma den 25:e september.

Frösunda SK–Rånäs IF 7–0 (3–0)

Linus Fredriksson, tränare i RIF:

– Vi har en ganska tunn trupp just nu, vi har tappat en del spelare under säsongen. Vi har fått plocka in några juniorer och spelare som suttit på bänken. Så det är spelare som inte har lirat så mycket. Det var en hel del trötta ben i andra halvlek, killarna slutade springa. Men vi mötte också ett väldigt bra lag i Frösunda.

– Det blir en tuff sista match mot BKV Norrtälje. Man vet aldrig vad man möter när man ska möta ett andra lag, jag gillar inte riktigt det. Vi får se vad det blir.

Rånäs nästa match: BKV Norrtälje 2 hemma den 25:e september.

BKV Norrtälje 2–Riala 2 6–0 (3–0)

Norrtäljes mål: Shirko Shhab 2, Andreas Ingemarsson 2, Alexander Dysén, Zackarias Laprasit.

Johanna Johansson, tränare i Norrtälje:

– Vi fick en väldigt bra start och fick in några bollar ganska snabbt. Vi visste att Riala skulle vara tuffa att möta och att det gällde att komma in rätt från början. Vi följde matchbilden rakt igenom, så vi är nöjda.

Johan Hellström tränare i Riala:

– Vi kvartade till. Jag tycker inte riktigt att vi var med, vi ställde ut skorna. De var helt enkelt mycket bättre än oss den här matchen. Vi hade ju inte heller något att spela för, så det kändes ganska avslaget.

BKV Norrtäljes nästa match: Rånäs IF borta den 25:e september.

Rialas nästa match: Lemlands IF hemma den 25:e september.