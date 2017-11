Roslagsbrotalang till allsvensk storklubb: "Kan bli hur bra som helst"

Oliver Johansson från Roslagsbro IF har sedan i augusti tränat två gånger i veckan med allsvenska AIK:s akademilag, parallellt med den ordinarie träningen i RIF:s P02-lag. Stockholmsklubben fick upp ögonen för 15-åringen tidigare under året – och bjöd in honom till provspel för att bekanta sig med klubben och miljön.

Nu står det klart att det blir en permanent övergång – något som klubben bekräftar på sin hemsida.

– Nu kommer han att vara helt skriven där. Han kommer att träna tre dagar i veckan med dem – och komplettera med en fjärde träning på hemmaplan. Det är för att han inte hinner in till Solna när deras träning börjar tidigt. Han kommer att busspendla, förklarar Stefan Johansson, tränare för Roslagsbros P02 tillika pappa.

På Roslagsbros hemsida beskrivs Oliver Johansson som en bolltrygg och fysiskt start spelare – som också har förmågan att transportera boll i hög fart. Till position hör han i första hand hemma på centralt mittfält.

– Det är en tvåvägsmittfältare, kan man säga. Bra speluppfattning och duktig i både anfalls- och försvarsväg, säger Stefan Johansson.

Du som har haft honom som spelare och ser honom varje dag – hur bra kan han bli?

– Han kan faktiskt bli hur bra som helst. Han har sådana förutsättningar. Han har ett huvud utan dess like och är målmedveten som få andra. Så länge han tycker det är kul så kommer han att kunna bli jätteduktig. Hur långt det sedan bär kan bara framtiden utvisa, men att han har alla förutsättningar för att gå långt.

Oliver Johansson kommer att tillhöra AIK:s U16/U17-lag.