Grupperna klara i Upplandscupen – BKV Norrtälje börjar mot Hallsta IK

Åtta herrlag och ett damlag från kommunen ställer upp i årets upplaga av Upplandscupen i fotboll.

Damlaget som ensamt får representera kommunen i cupen i år är regerande mästarna Rimbo IF, deras grupp (grupp 4) ser ut som följer:

GUSK, IF VP Uppsala, Knivsta, Upsala IF, Rimbo IF.

Rimbo spelar sin första match den 19 mars mot IF VP Uppsala på bortaplan.

På herrsidan finns lag från Norrtälje kommun representerade i två av tio grupper.

Grupp 1: BKV Norrtälje, Edsbro IF, Hallsta IK, Knutby IF, Lohärads IF, Väddö IF.

I den första omgången den 5 mars möts Hallsta-BKV Norrtälje, Lohärad-Edsbro och den 12 mars Väddö-Knutby.

Grupp 7: Brottby, Frösunda, Riala GoIF, Rimbo IF, Rö IK.

Där möts Brottby-Rimbo den 4 mars, Riala-Frösunda den 11 mars och Rö-Brottby den 12 mars.