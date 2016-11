Efter provspelet – här är Örgrytecoachens tydliga åsikt om Skogh: "Spelare vi letar efter"

Under föregående vecka var Emil Skogh på plats i Göteborg för att provspela med superettaklubben Örgryte IS.

Och man kan lugnt säga att BKV-yttern visade framfötterna. Först satte han två baljor i en internmatch.

Sedan slog han till med två nya mål när Örgryte mötte Torslanda i en träningsmatch. Därmed kan man konstatera att målformen från säsongen 2016 knappast har sinat efter fyra mål på två matcher.

Och lagets tränare, den förre fotbollsspelaren Marcus Lantz, var nöjd med Skoghs insatser.

– Han har varit här och bekantat sig med oss redan i våras då vi bjöd in honom. Jag ljuger om jag säger att det inte är en intressant spelare. Han visade under hela veckan och under matcherna att det är en bra spelare. Han är även den typen av spelare som vi letar efter då han är ung och utvecklingsbar. Dessutom har en väldigt fin vänsterfot. Det finns en anledning till att han har varit här både i våras och nu under provspelsveckan. Ett väldigt intressant namn och en bra kille på alla sätt, säger han till klubbens hemsida.

Tror du någon av provspelarna lirar i ÖIS säsongen 2017?

– Det vet jag inte. Det är alltid en helhet man måste kolla på. Både vad vi vill, men även vad spelaren själv vill och känner. Men det är inte alls omöjligt.

Enligt Lantz kommer klubben nu att utvärdera spelarna som visade upp sig – och därefter ta kontakt igen.