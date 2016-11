En spännande match med dramatiskt slut: "Tyvärr blir det så"

Det var gnäll från många håll i den första halvleken – men från AIK–spelare och bänken var det som allra värst.

Vid varje avblåsning var det någon som åkte fram till domaren för att diskutera eller, i de flesta fallen, gnälla.

Men med några få minuter kvar av den första halvleken stannade den ena domaren spelet, slog ut med armen mot utvisningsbåset och utbrast "Det här gäller samtliga AIK–spelare, en enda kommentar till vid ett domarbeslut och ni kommer att få sitta där allihopa".

Då blev det plötstligt ganska tyst – för första gången den här matchen.

Spelet då?

Det var AIK som började bäst och tog ledningen med tre mål innan Norrtelje började vakna till. Då hade det gått knappa 20 minuter och AIK hade redan haft två utvisningar.

– Vi var inte alls med där i början av matchen, utan AIK får dra ifrån lite och det är oturligt, säger Larsson.

När det istället var Norrtelje som fick utvisning började man att spela bandy och faktiskt ta sig någonstans. Det fanns folk att spela, man satte passningarna rätt och det var flera spelare som fyllde på framför mål.

21 minuter in i matchen var det Johan Påhlbrant som spräckte nollan för Norrtelje.

Efter det var det just hemmalaget som spelade bäst och man lyckades också få in 2–3 på frislag där Johan Redeinus petade till Daniel Falk som snyggt satte in bollen.

– Vi kom igen lite och ryckte upp oss men första halvlek är ändå inte bra, säger Larsson.

Det såg också ut som att det skulle bli 2–3 i halvtid, men i den sista minuten innan vilan fick AIK en straff som man förvaltade väl.

I den andra halvleken blev det mest bara att jaga för Norrtelje som dock gjorde en mycket bättre halvlek än i första och man kom nära men aldrig tillräckligt nära. Som bäst låg man under med ett mål.

– Vi är väldigt nära oavgjort flera gånger, men vi tappar lite ändå och de gör mål. Så det är surt.

Med bara minuter kvar drog Johan Påhlbrant på sig ett lindrigt matchstraff och en i AIK satte in en riktigt ful tackling så också han fick grovt matchstraff.

– Det blev tyvärr lite dramatiskt på slutet. Men vi gör en bra andra halvlek och får ta med oss det, säger Larsson.

SIF Norrtelje–AIK 6–7 (2–4)

Målen, Norrtelje: Johan Påhlbrant 2, Daniel Falk 2, Thomas Perla 1 och Pontus Thörnblad 1.

Hörnor, Norrtelje: 6, AIK: 10

Utvisningsminuter, Norrtelje: 50, AIK: 50