Res statyer över Norrtäljes alla original

Det byggs mycket i staden och är det inte en utbyggnad på Roslagsmuseet som skapar debatt så är det alldeles för fula infarter, alldeles för konstiga hus, alldeles för fula färger (jag har själv uttryckt den åsikten) samt alldeles för dyrt, stort, långt, brett eller högt. Dessutom på fel plats.

Jag kan hålla med i mycket. Den här årstiden tycker jag nästan att allt utom hundvalpar är fult.

Och staden är förstås allt det fysiska som vi omger oss med. Vi har en å, träd, byggnader, gräsytor. I de 140 punkterna som allmänheten nu hjälpt till med att fastställa, i det som kallas drömstad 2025, handlar det mest om fysiska saker. Att flytta tennisbanorna med tiden, sätta upp bänkar, bättre cykelvägar med mera.

Men staden är något annat också. Den är ingenting utan dess invånare.

Jag var i London nyligen. På vilken gata jag än gick, vilken park jag än besökte så fanns allt från små skyltar över vilsna poeter till stora högtravande monument över krigsherrar på häst som fick fransmän eller tyskar på fall. Jag reflekterade inte så mycket över vilka dessa människor var, blev mer fascinerad över hur väl London tagit hand om de människor som levt sina liv i staden, som verkat i den.

Det borde vi göra också, i Norrtälje. Staden är som sagt ingenting utan dess invånare och vi är numera alldeles för dåliga på att uppmärksamma dem. Vi har ju Nils Ferlins gränd, till exempel, med en tillhörande skulptur föreställande poeten. Ett utmärkt exempel på en hyllning av någon som gjort något. Men jag tycker inte att vi ska stanna där. Det är inte bara kända, eller döda, människor vi borde hylla på det här sättet. Originalen borde finnas med. De döda, förstås. Men även Norrtäljeborna som lever. Vore den här staden en film skulle de ha huvudrollerna. Och birollerna. Och statistrollerna.

Gör därför en staty på Gröna ön föreställande alkisarna som brukar sitta där. Några av dem känner jag vid namn, ser dem varje dag, de är en del av den här staden. Låt framtiden förstå det. Låt Micke Blum få en plakett på Lilla torget. Där har jag sett honom flera gånger under hans stadsvandringar. Han är en del av den här staden, precis som lyftkranar och ösregn i november. Jan Emanuel Johansson kan få en byst uppe vid Färsna. Hon som arbetade i fiskaffären mitt emot posten. Jag vill veta mer om henne, minns henne knappt. Eller gamla posten förresten, där Norrtäljeborna en gång i tiden stod i kö. Kvinnorna som arbetade där. Jag skulle vilja se dem igen, se den där blicken man fick när man glömt id-handlingen och skjutit in passet under glasluckan istället.

Eller det faktum att vi faktiskt hade en järnvägsstation i Norrtälje. En staty över en konduktör kanske? Eller busstationen. Vem var den suraste busschauffören? När arbetade han eller hon? Minns bara Göransson, hur han blängde på mig i backspegeln om jag råkade plinga för sent.

Han som alltid hejar på alla bilar. Jag brukar se honom i Grind, vet inte hans namn, men vi andra borde naturligtvis få veta det. Han är en institution i den här staden, så upp med en staty för tusan. Eller Gåvan, han med tvångstankarna och det vackra namnet, han borde ha en skylt bakom en stolpe som han alltid rundade. En given figur i vår stadsbild, var Gåvan. När han levde.Sivan Johansson. Han med cyklarna. Unik i sitt slag. Precis som Bosse Liljegren. En naturlig del av den här staden. Lennart Hasselfeldt. Lennart Jansson. Polisen, han som man alltid såg på stan. Kvinnorna. Porath, Collin, Yvonne Svensson.

Snaran - den där alkisen som med sin darrande hund gick längs gatorna. Har för mig att han hette Peter, han bodde i ett skjul vid slalombacken. Hans slips var alldeles för stor, en sådan där skämtslips man köpte på Buttericks. Men Peter, han tyckte den var lika fin som hunden.

Minns honom väl. Jag kan se honom tydligt framför mig.

Vi borde låta fler göra det.