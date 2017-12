NT-sportens stipendium: Skidskyttetalangen som tog Sverige med storm: "Jag gör något annorlunda"

2017 var året som Häverödals SK:s Alva Sköld tog steget upp i juniorklassen, vilket innebar en mängd nyheter – bössan på ryggen under hela loppet samt stående skytte under tävlingarna, bland annat.

Trots detta dominerade hon under hela säsongen och för det är hon nu en av fem nominerade till NT-sportens Ungdomsstipendium.

– Det känns kul att kunna representera en annan sport än fotboll och ishockey, säger hon.