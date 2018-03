Impola drog upp spurten – tvåa och bäste svensk i Vasaloppet: "Så högt över förväntan så jag är bara nöjd"

Det blev en annan tävling än väntat. Norske Joar Andreas Thele och tjeckiske Jan Srail gick loss tidigt, ledde ett tag med över sex minuter och Thele höll sig kvar i ledning i nästan sju mil.

När Thele hanns ikapp, var det i stället en annan norrman, Tore Björseth Berdal, som gjorde ett försök att vinna loppet på egen hand.

Men några kilometer från mål var Berdal inhämtad och det blev, som väntat, ändå en klungspurt.

– De första var inget jag brydde mig om, det vet man att det inte är många som orkar gå tidigt och det är mycket folk som jobbar ihop. Så det var jag aldrig orolig över. Berdal funderade jag på, när vi kom till Eldris visste jag inte om vi skulle komma ikapp honom eller inte eller om vi skulle få slåss om andraplatsen. Men så kom vi ikapp och då tänkte jag "yes, vad kul, nu får vi slåss om förstaplatsen igen". Då blir man riktigt glad, säger Bob Impola.

Svenske Oskar Kardin försökte höja tempot med kilometern kvar, men kom inte loss. I stället var det Impola från Karslunds IFsom drog upp spurten.

– På slutet från Hökberg och in var det högt tempo och från Eldris och in åkte vi fort hela vägen. Jag försökte ta en bra position in mot upploppet. Men så hamnade jag först, och kommer man först in är det bara att gå för det.

Man kan inte slå av på takten när man leder?

– Nej, det har man ingenting för.

Tänkte du någon gång på segern när du var på väg in mot mål?

– Jag tänkte in så långt, tog ett stavtag i taget och försökte bara ta mig in mot mål. Sen kom Andreas Nygaard förbi och jag väntade att det skulle komma en hel svärm bakom mig, men han kom ju själv, det är jag bara tacksam över.

Det var heller inte så att Bob Impola fick ge sig med en skidspets. Segraren Andreas Nygaard, som var favorit inför loppet, var klart starkast av alla på upploppet.

– Ja, det var han. Det var inget snack. När han gick där på slutet hade jag ingenting att sätta emot.

– Målet var topp tio i dag, det var det jag hade som målsättning. Pallen trodde jag väl inte på, det har inte varit så bra som jag tänkt i år. Men i dag gick det riktigt bra.

Ändå var det kanske ingen totalt överraskning att Vasaloppet skulle bli säsongens fullträff för Bob Impola. Han har själv antytt att formen känts på uppåtgående inför vinterns höjdpunkt.

– Det var två veckor sedan vi tävlade sist. Jag har varit hemma och tränat och tagit det lugnt och bara haft det roligt och bra, så det har känts bra i kroppen. Det är ju det här man har tränat för och det är det här man försöker peaka på. Och i dag lyckades jag.

Är du nöjd med en andraplats, eller känner man att nu var det riktigt nära?

– Nej, jag är nöjd, det är jag. Det var mycket bättre än väntat. Det är alltid snopet att få stryk på slutet, men det var så högt över förväntan så jag är bara nöjd.

Vad betyder det här för dig och din fortsatta satsning?

– Hade ju tänkt att forsätta satsa oavsett, men det är ju fantastiskt kul när man ser att allt lopp man har laget ner funkar och det ger resultat.

– Det här betyder fantastiskt mycket för mig.