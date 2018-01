Reidar Carlsson: Vad är det för fel på sossarna i Norrtälje?

De flesta partier har nu fastställt sina riksdagslistor till valet i september. Därmed kan man också se vilka Norrtäljebor som har chansen att få en riksdagsplats.

I dag sitter två från Norrtälje kommun i riksdagen: Per Lodenius (C) och Göran Pettersson (M). Göran Pettersson ställer inte upp för omval. Det gör däremot Per Lodenius, som står på tredje plats på Centerpartiet i Stockholms läns riksdagslista i valet. Allt talar därför för att han behåller sin riksdagsplats.

Mycket talar även för att Moderaterna får en riksdagsledamot från Norrtälje efter valet, trots att Göran Pettersson slutar. Norrtäljes förra kommunalråd och oppositionsråd, Kjell Jansson, är nämligen placerad på 8:e plats på riksdagslistan för Moderaterna i Stockholms län. I valet 2014 fick partiet 13 mandat i länet, vilket borde göra att Kjell Jansson kan vara ganska säker på att få en riksdagsplats.

Det finns också en ganska god chans att Liberalerna får en riksdagsledamot från Norrtälje efter valet. Karin Karlsbro står på sjunde plats på riksdagslistan för Liberalerna i Stockholms stad och län. Partiet har i dag sammanlagt sex mandat i staden och länet, och det behövs därför bara en liten ökning för att Karin Karlsbro skall få en riksdagsplats. Just nu ser dock opinionssiffrorna inte så bra ut för partiet, men det kan ju förändras innan valet.

Dessutom toppas Liberalernas lista av partiordföranden Jan Björklund och partisekreteraren Maria Arnholm, vilka är två givna ministerkandidater ifall partiet hamnar i regeringen. I så fall är Karin Karlsbros chanser att bli ersättare mycket goda.

Även Sverigedemokraterna kan få en riksdagsledamot från Norrtälje. Partiets riksdagslistor är inte beslutade än, men Mikael Strandman är kandidat och eftersom han är partiets riksombudsman borde han ha en god chans att bli placerad tillräckligt högt.

Däremot lär inte något av de rödgröna partierna få någon riksdagsledamot från Norrtälje nästa mandatperiod heller. Inget av partierna har någon Norrtäljebo på valbar plats.

Högst placerade Norrtäljebo på Socialdemokraternas riksdagslista i Stockholms län (tillika enda Norrtäljebo på listan) är Ingrid Markström på 25:e plats. I dag har partiet nio mandat i länet, så hon kommer inte in.

För Vänsterpartiet är Malin Claesson högst placerade Norrtäljebo med plats 22 på riksdagslistan för Stockholms stad och län, och för Miljöpartiet är Ingrid Landin högst placerade Norrtäljebo på riksdagslistan för Stockholms län, med plats 17. Ingen av dessa har någon som helst chans att bli invald i riksdagen.

Det är nu ganska länge sedan en socialdemokrat från Norrtälje satt i riksdagen. Den senaste är Jan Emanuel Johansson, som hade ett ordinarie mandat 2002-2006 och var ersättare i flera perioder fram till 2010.

Frågan är varför. Norrtäljes socialdemokrater borde inte vara sämre politiker än övriga socialdemokrater i Stockholms län. Eller har de inte tillräckligt intresse för att försöka komma in i riksdagen? Blockerar de varandra på grund av avundsjuka eller personliga konflikter? Eller är de sämre på mygel och ränksmide än sina partikamrater i resten av länet?