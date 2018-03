Reidar Carlsson: Friår, elcykelbidrag och skatt på solel – inte konstigt att väljarna överger Miljöpartiet

Friåret var Miljöpartiets stora framgång under samarbetet med den socialdemokratiska regeringen under Göran Perssons tid som statsminister. Socialdemokraterna vägrade gå med på sex timmars arbetsdag eller annan arbetstidsförkortning, men gick till slut med på ett friår, där någon kunde vara ledig i ett år och få 85 procent av a-kasseersättningen om en arbetslös gick in som vikarie.

Syftet med friåret var att dels hjälpa arbetslösa in på arbetsmarknaden, dels ge anställda möjlighet att starta eget, vidareutbilda sig eller bara vila. Enligt Miljöpartiet skulle detta minska sjukskrivningarna och göra att fler orkade arbeta fram till pensionsåldern.

Så blev det dock inte. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) visade i sin utvärdering att friåret inte minskade sjukfrånvaron, men däremot att personer som hade tagit friår gick i pension tidigare än andra. Friåret var alltså trevligt för dem som utnyttjade det, men dyrt för samhället.

Friåret gav inga positiva effekter förra gången och lär inte göra det nu heller.

Trots det har Miljöpartiet hållit fast vid friåret. Och för ett år sedan tillsatte S-MP-regeringen en utredning om ett lite förändrat friår, ett "alterneringsår". Miljöpartiets förre partisekreterare Anders Wallner utsågs till utredare.

Han är nu klar med sin utredning. Och nu har friåret fått ännu ett nytt namn: "utvecklingsår". Nu måste den som vill vara ledig studera eller kompetensutveckla sig, och Arbetsförmedlingen skall godkänna en utvecklingsplan.

Miljöpartisterna har fått svika vallöfte efter vallöfte.

Det senaste friåret är något bättre än de tidigare. Frågan är dock fortfarande varför den här typen av betald ledighet skall införas. Friåret gav inga positiva effekter förra gången och lär inte göra det nu heller. I stället ökar det nya friåret bara den stora bristen på arbetskraft inom vissa sektorer. Dessutom blir det dyrt: enligt Anders Wallner kommer förslaget att kosta mellan en och tio miljarder kronor.

Miljöpartiet har tappat stort i opinionsmätningarna sedan valet, och enligt flera mätningar skulle partiet inte komma in i riksdagen om det vore val i dag. Partiet har också tappat många medlemmar sedan valet, från drygt 20 000 till drygt 10 000.

En viktig orsak är att partiet fått göra många svåra eftergifter under regeringssamarbetet med Socialdemokraterna. Miljöpartisterna har fått svika vallöfte efter vallöfte. Samtidigt har partiet visat sig klantigt på flera områden. Ett bra exempel är att man släppte fram en skatt på el från solceller.

Det är därför helt naturligt att väljarna överger Miljöpartiet och att partiet tappar hälften av sina medlemmar.

I de fall där Miljöpartiet fått genomslag för sin politik har denna ofta inte visat sig ge effekt. Partiets kraftigt höjda stöd till nyckelbiotopsinventering har gjort att många skogsägare inte vågar sköta sin skog på samma sätt som tidigare. Partiets klimatpolitik, med inriktning på symbolåtgärder som elcykelsubventioner och flygskatt, har medfört ökade utsläpp.

Friåret är ett typiskt exempel på Miljöpartiets ineffektiva politik. Trots att friåret prövats, och inte gav några positiva effekter, så fortsätter miljöpartisterna att driva förslaget.

Det är därför helt naturligt att väljarna överger Miljöpartiet och att partiet tappar hälften av sina medlemmar. Miljöpartiets politik och partiets företrädare i rikspolitiken håller helt enkelt inte måttet.