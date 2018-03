Vad pratar Mats Wilzén om?

Mats Wilzéns försök till svar på Reidar Carlsson ledare om Ekebyholmsskolan får mig att undra vad han håller på med?

Frågan i artikelrubriken – "Är mytologi och evolutionslära oförenliga?" – besvaras ganska enkelt: ja, de är oförenliga, av den enkla anledningen att det ena är påhittat, medan det andra är baserat på fakta och forskning. Jag antar att jag inte behöver specificera vilket som är vad.

Mats Wilzén fortsätter sedan med att hävda att man inte ska lära ut att människan härstammar från apor på grund av att evolutionsläran ständigt förändras och inte är huggen i sten. Tack Mats Wilzén, det är nog både forskningen och skolväsendet – med möjligt undantag för Ekebyholmsskolan – väl medvetna om, det är trots allt en grundbult i den vetenskapliga metoden. Hela tanken med vetenskap är ju just att den hela tiden utvecklas, till skillnad från religionen som normalt sett är just huggen i sten.

Som exempel på detta tar Mats Wilzén upp Björn Kurténs tes att apsläktet skulle ha utvecklats från människosläktet, och att detta på något underligt sätt skulle ursäkta att religiösa friskolor lär ut att evolutionsläran skulle vara "osannolik".

För de flesta är nog Björn Kurtén ett okänt namn, men kortfattat var han en väl ansedd finsk paleontolog som rönte en hel del framgångar på 1960- och 1970-talen. Han författade också en hel del populärvetenskaplig litteratur, varav en bok "Not from the apes" (som Mats Wilzén indirekt refererar till) där han lanserade ett antal teser kring människosläktets evolution. Han hävdade bland annat att människosläktet och apsläktet skiljts åt mycket tidigare än man dittills trott, och att apsläktet skulle ha kunnat utvecklats från människosläktet istället för tvärtom.

Det finns ett antal problem med dessa teser: för det första lanserades de 1972, och mycket har hänt inom evolutionsläran sedan dess – framförallt utvecklingen inom DNA-teknik och kartläggningen av det mänskliga genomet. För det andra baserade han sina teser på ett fåtal fragmenterade fossilfynd, och drog lite väl stora slutsatser baserat på väldigt lite information.

I den moderna evolutionsläran anses människor och apor vara av samma släkte, det vill säga människan är en apa, och det resonemang som Björn Kurtén förde är helt enkelt förlegat och inaktuellt. Att det skulle pågå någon forskning på hans teser har jag inte hittat några bevis för, Mats Wilzén får gärna peka ut någon sådan studie.

I sin slutkläm börjar man dock skönja vad Mats Wilzéns verkliga syfte med artikeln är. Han varnar för att fastna i "vetenskapstroende", som om vetenskap på något sätt skulle vara likställt med religioner, och avslutar sedan med att beskriva hur vackert och poetiskt Genesis beskriver skapelsen, och försöker med ett citat få det att framstå som att skapelseberättelsen överensstämmer med vetenskapen.

Bildspråket i de olika mytologiska skapelseberättelserna må vara vackert, och de ska naturligtvis läras ut i skolan, men i religionskunskapen och ingen annanstans. Att hävda att mytologin på något sätt kan likställas med vetenskapliga fakta är dravel, framförallt eftersom varje religion har sin helt egna skapelseberättelse vars enda gemensamma nämnare brukar vara att ett övernaturligt väsen på något okänt eller magiskt sätt "skapade allt". Det är dock ett rätt vanligt sätt som bokstavstrogna religiösa personer använder sig av för att försöka deskreditera vetenskap och fakta som går emot deras tro.

Så frågan kvarstår, vad är Mats Wilzéns syfte?

Björn Rudolfsson (ROOP)